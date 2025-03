Governador em exercício inspeciona obras da Ponte do Futuro e destaca importância do investimento para a mobilidade urbana e desenvolvimento econômico

O governador em exercício Lucas Ribeiro inspecionou, na tarde desta segunda-feira (10), as obras de construção do Complexo Rodoviário que interligará os municípios de Cabedelo, Santa Rita e Lucena – a Ponte do Futuro, cujos investimentos somam R$ 465,5 milhões de recursos próprios do estado.

Na ocasião, Lucas Ribeiro destacou a importância da obra para a mobilidade urbana da Região Metropolitana de João Pessoa e para o desenvolvimento do Litoral Norte. “É uma alegria acompanhar o andamento dessa obra que era tão sonhada pela população e que hoje é uma realidade. Já podemos vislumbrar um grande futuro para essa região porque esse grande complexo rodoviário promoverá o desenvolvimento econômico e turístico dos municípios, resultado do equilíbrio da gestão fiscal do estado que permite investimentos como esse com recursos próprios”, sustentou.

O empresário Arnaldo Gaspar Neto, representante do Consórcio liderado pela empresa A.Gaspar, responsável pela execução da obra, explicou o andamento dos serviços. “Estamos dentro do nosso cronograma. Já começamos a cravar as estacas, estamos colocando os flutuantes dentro da água e o próximo passo será cravar as estacas dentro da água e, a partir daí, a obra vai ganhar um forte ritmo. Em abril já começaremos a ter vigas lançadas e a previsão é de concluir o projeto no final de 2026, garantindo uma nova área de expansão e um novo momento para os municípios envolvidos”, pontuou.

Ponte do Futuro – As obras têm início no quilômetro 9,64 da BR-230, na estrada de Cabedelo e consistem na construção de duas pontes. A primeira terá uma extensão de 2,1Km, e ligará a BR-230 à BR-101 Norte, e terá pista de 7,2 m, pista de passeio com 3,3 m, ciclovia de 2,5 m e acostamento de 2,5 m. A intervenção na mobilidade urbana ainda contará com um viaduto sobre a linha férrea de 40 m e um mirante. A segunda ponte terá uma extensão de 420 m e será construída sobre o Rio da Guia, em Lucena.

O complexo rodoviário também contará com um prolongamento da PB-011, de Forte Velho a Lucena, com 11,2 Km de extensão, até o entroncamento com a PB-019; e adequação de PB-025 até o entroncamento da BR-101, com extensão de 500 m.

Além do impacto econômico, a construção da ponte deixará a zona urbana da região metropolitana com melhor mobilidade, menos acidentes de trânsito, menores índices de poluição ambiental e melhor qualidade de vida para os habitantes locais. Outro benefício importante será a redução no tempo de viagem.