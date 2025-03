Após desabamento, reunião define medidas para reconstrução do muro do Mosteiro de São Bento

Muro do Mosteiro de São Bento desabou na sexta-feira (7).. divulgação/Arquidiocese da Paraíba

A reconstrução do muro do Mosteiro de São Bento, que desabou na noite de sexta-feira (7) no Centro Histórico de João Pessoa, será realizada com a construção de um novo muro de arrimo. Também será removido o trecho restante da estrutura, e um projeto para a recomposição do muro será desenvolvido. As ações foram definidas nesta segunda-feira (10) em uma reunião entre representantes da Arquidiocese da Paraíba, do Iphan, Iphaep e da Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra).

O padre Marcondes, curador do patrimônio histórico da Arquidiocese da Paraíba, explicou que, durante a reunião, ficou acordado que a construção do muro de arrimo será a primeira etapa para garantir a estabilidade do local. Também será elaborado um projeto para a recomposição do muro e o monitoramento da área será mantido.

Ele também detalhou que o trecho que permanece em pé será retirado, pois a estrutura está comprometida e não oferece mais segurança.

A assessora técnica de manutenção da Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa, Glenda Ramos, informou que uma equipe técnica já foi designada para remover o restante do muro. Além disso, outra equipe será responsável por elaborar o projeto do muro de arrimo.

O superintendente do Iphan, Emanuel Braga, destacou que também foram definidas as diretrizes para o projeto. Além disso, discutiram ações emergenciais, já apresentadas em uma vistoria inicial, e o planejamento de medidas posteriores.

Braga informou que o processo de reconstrução será agilizado, com a entrega do projeto prevista para as próximas duas semanas e o início das obras em até 15 dias.

“O que aconteceu aqui foi um incidente causado pelo acúmulo de chuvas”, afirmou o superintendente do Iphan.

O padre Marcondes explicou que os custos para a construção do muro de arrimo será custeada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, enquanto a reconstrução do muro original dependerá de parcerias para viabilizar a obra.

Desabamento de parte do muro do Mosteiro de São Bento

Na noite da última sexta-feira (7), por volta das 18h40, parte do muro lateral do Mosteiro de São Bento, localizado no Centro Histórico de João Pessoa, desmoronou. A Arquidiocese da Paraíba, responsável pelo patrimônio, informou que não houve feridos nem danos a veículos nas proximidades.

A instituição já havia alertado as autoridades sobre o risco desde 7 de fevereiro, quando notificou a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). Como precaução, a área foi interditada.

Uma vistoria realizada em 18 de fevereiro identificou o agravamento das fissuras na estrutura, levando ao início de estudos para uma intervenção definitiva. Em 20 de fevereiro, o Iphaep constatou um recalque no solo, provocado pelo encharcamento da base e pelo entupimento dos drenos do muro, comprometendo sua estabilidade. Com as chuvas recentes, a estrutura não suportou e desabou.

Neste sábado (8), a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Defesa Civil e da Seinfra, isolou a área para preservar os destroços, permitindo uma análise detalhada por parte das equipes do Iphan.

De acordo com a Arquidiocese, foi determinada uma intervenção emergencial para a construção de um muro de contenção, seguindo orientações dos órgãos competentes.