Estudantes da rede estadual participam do Dia D da VI Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente — Governo da Paraíba

As escolas da rede estadual da Paraíba realizaram, nesta sexta-feira (04), o Dia D de mobilização da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), iniciativa que envolve estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental em ações de educação ambiental. A programação, realizada em todas as regiões do estado, reuniu alunos, professores e a comunidade em atividades como apresentações de projetos, gincanas, feiras sustentáveis e plantio de mudas, com o objetivo de incentivar o protagonismo juvenil no enfrentamento das questões climáticas.

A CNIJMA tem como foco o fortalecimento da educação ambiental, em diálogo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Ações Unidas (ONU). A mobilização estimula a criação de projetos escolares voltados para a sustentabilidade e promove debates sobre justiça climática, colocando os estudantes no centro das decisões e das soluções ambientais. A ação também cumpre o que determina a Lei Federal nº 14.926/2024, que estabelece a promoção da educação ambiental como parte da resposta às mudanças do clima e aos desastres socioambientais.

Durante o Dia D, cada escola foi responsável por organizar sua programação local, que incluiu rodas de conversa, apresentações artísticas, oficinas temáticas e exposições de ideias elaboradas pelos estudantes. As ações foram divulgadas com o apoio de cartazes, redes sociais e grupos de WhatsApp, buscando envolver toda a comunidade escolar. Os projetos apresentados deverão ser registrados até o dia 05 de julho no site oficial do Ministério da Educação através do link formularios2.mec.gov.br/registro-

conferencia-escola-cnijma-vi-2025, e as melhores propostas seguirão para a etapa estadual, marcada para 12 de agosto.

A gerente da 11ª Gerência Regional de Educação, Vanilda Laureano, destacou o papel da juventude nas transformações ambientais: “Na retomada das aulas após o recesso, as escolas da 11ª GRE trabalharam esse tema tão essencial: o cuidado com o meio ambiente. Falar sobre isso é lembrar que nosso planeta é nossa casa e precisa ser preservado com responsabilidade e consciência. Esse momento também marcou o início das mobilizações para a VI Conferência, reforçando o protagonismo dos estudantes nas ações de sustentabilidade”.

Na ocasião também foi realizado um chamamento direcionado a todas as Secretarias Municipais de Educação da Paraíba, reforçando a mobilização unificada no estado. A participação na Conferência estimula a formação de Comissões Ambientais Jovens em cada unidade escolar, promovendo a articulação de ideias e a prática coletiva de atitudes sustentáveis. Entre as propostas debatidas pelos estudantes, destacam-se ações cotidianas como o uso consciente da água, o combate ao desperdício, a separação de resíduos sólidos e o respeito à biodiversidade.

A VI Conferência também chama atenção para a desigualdade nos impactos das mudanças climáticas. O conceito de injustiça socioambiental esteve presente nas discussões promovidas pelas escolas, que abordaram como populações historicamente vulnerabilizadas — como comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, mulheres e moradores de periferias — enfrentam os efeitos mais severos da crise climática, apesar de estarem entre os que menos contribuem para a degradação ambiental. A abordagem reconheceu a necessidade de integrar a justiça social à pauta ambiental.

O movimento nacional pelo meio ambiente mostra que a transformação social começa dentro das escolas. Ao colocar estudantes como agentes ativos na construção de soluções sustentáveis, a Conferência promove o engajamento da juventude nas políticas públicas e no cuidado com o planeta. A etapa estadual da CNIJMA, prevista para agosto, será o espaço para que as ideias mais relevantes e inovadoras desenvolvidas pelas escolas da Paraíba ganhem ainda mais visibilidade e reconhecimento.