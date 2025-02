Emlur faz coleta seletiva na Via Folia e garante limpeza com trabalho de 280 agentes

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) leva a coleta seletiva para a Via Folia, nesta quarta-feira (26) para recolher materiais recicláveis gerados durante o desfile do Bloco Muriçocas do Miramar. A ação será realizada pelas associações de catadores apoiadas pela Emlur, dentro do projeto Recicla Folia, uma parceria com o Ministério Público da Paraíba (MPPB). Ao final da festa, 280 agentes de limpeza da Emlur entram na avenida para realizar os serviços de varrição e coleta de resíduos.

“Nossa obrigação é manter a limpeza da cidade, antes, durante e após o evento, devolvendo à população a via limpa nas primeiras horas após os festejos. Neste ano, iniciamos o trabalho da coleta seletiva na festa, numa parceria com o Ministério Público e chegamos à quinta noite desse trabalho com as associações de catadores”, afirma o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso.

A Emlur instalou a Central de Reciclagem na Via Folia para receber os materiais recolhidos pelos mais de 50 catadores que atuam no Recicla Folia. As associações participantes do projeto são Ascare- JP, Acordo Verde e Tribo de Judá, que recebem pagamento de diária, transporte, alimentação e equipamentos de proteção individual, e podem comercializar o material recolhido com as indústrias recicladoras.

O trabalho da coleta seletiva na Via Folia começou no último dia 14, com o bloco Vumbora, e seguiu nas demais noites de festejos. Para estimular a separação de resíduos entre úmidos e secos, na temática da coleta seletiva, a Emlur instalou 10 pontos de entrega voluntária (PEVs) na Via Folia para que a população descarte materiais recicláveis, a exemplo de latinhas e garrafas de plástico.

Agentes de limpeza – Após a passagem do último trio elétrico do bloco Muriçocas do Miramar, as turmas de agentes de limpeza iniciam o trabalho de varrição e coleta de resíduos. Ao total, 280 agentes de limpeza executam os trabalhos divididos por turmas. Parte da equipe inicia os serviços na altura do posto Freeway, e outra, na altura da ponte do Rio Jaguaribe. Ao amanhecer da quinta-feira (27), em torno de 60 agentes fazem o repasse das ações na Avenida Epitácio Pessoa.