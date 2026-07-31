Seinfra realiza manutenção na malha viária, rede de drenagem e iluminação pública

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) segue com a operação tapa-buraco, manutenção da iluminação pública e rede de drenagem, nesta terça-feira (28), executando os serviços em 52 bairros da Capital. Esses trabalhos são realizados diariamente pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem e atende às demandas da população.

As equipes de tapa-buraco estarão trabalhando nos seguintes bairros: Jardim Cidade Universitária, Bairro dos Estados, Cristo Redentor, João Paulo II, Gramame, Mangabeira, Valentina Figueiredo, Ernesto Geisel, Cabo Branco, Tambiá, Bairro dos Ipês, Jaguaribe, Mandacaru, Bairro das Indústrias, Distrito Industrial, Torre, José Américo, Bessa, Jardim Oceania, Manaíra, Tambauzinho, Ilha do Bispo, Pedro Gondim, Miramar, Planalto Boa Esperança, Bancários, Aeroclube, Cuiá, Funcionários, Alto do Mateus, Costa e Silva, Ernani Sátiro, Varjão, Cruz das Armas, Jardim Veneza, Varadouro, Centro, Trincheiras, Treze de Maio, Anatólia, Grotão, Oitizeiro, Castelo Branco, Colibris, Expedicionários, Brisamar e Portal do Sol.

A manutenção na rede de drenagem também acontece em diversos bairros da cidade. São serviços como limpeza e desobstrução de galerias, extensão de rede, adequação e manutenção de bocas de lobo. Já as equipes de iluminação pública realizam manutenção no Jardim São Paulo, Cidade Verde, Castelo Branco, Jardim Oceania, Manaíra, Centro, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Altiplano, Portal do Sol, Muçumagro, Bancários, Valentina Figueiredo, Gramame, Tambiá, Padre Zé, Treze de Maio, Bairro dos Estados, Mandacaru, Bairro das Indústrias, Jardim Veneza e Cruz das Armas.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.