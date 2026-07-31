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Lucas Ribeiro, João Azevêdo e Nabor Wanderley definem local da convenção partidária conjunta

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Os partidos PP, PSB e Republicanos vão realizar, de forma conjunta, a convenção que vai homologar a pré-candidatura à reeleição do governador Lucas Ribeiro (PP). O evento está marcado para o dia 5 de agosto, às 16h, no Centro de Convenções de João Pessoa.

Além de Lucas Ribeiro, a convenção também vai referendar as pré-candidaturas do ex-governador João Azevêdo (PSB) e do ex-prefeito de Patos, Nabor Wanderley (Republicanos), ao Senado Federal.

O único ponto ainda indefinido da chapa majoritária é o nome que disputará a vaga de vice-governador. As negociações continuam entre os partidos que integram a base aliada e a definição deve ocorrer antes da convenção.

Além da chapa majoritária, o evento servirá para homologar as candidaturas proporcionais dos partidos aliados que disputarão vagas na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) e na Câmara dos Deputados.

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