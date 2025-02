Folia de Rua começa nesta sexta-feira com Elba Ramalho, Cátia de França e Filipe Santos

Confetes, serpentinas, fantasias coloridas e muita alegria. Começa, nesta sexta-feira (21), um dos eventos mais esperados do ano: o Folia de Rua vai tomar conta de João Pessoa e quem agradece são os foliões que estão ansiosos para lotar a Avenida General Osório, no Centro Histórico. A festa faz parte da programação ‘Folia em Sol Maior’, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

Para a abertura do Folia de Rua, Elba Ramalho, Cátia de França e Filipe Santos são as atrações que prometem levantar o público e colocar ainda mais cores nas plumas e paetês que estarão se destacando na multidão que deve ocupar a avenida. O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, ressaltou que o evento vai proporcionar a criação de um novo ambiente de cultura.

“Este ano, a gente vai realizar a abertura do Folia de Rua na General Osório, um território muito especial para todos nós. Queremos trabalhar a General Osório como ambiente de cultura e vamos criar ali todo um quarteirão de cultura carnavalesca, integrando a Praça Rio Branco, Duque de Caxias, o Beco da Cachaçaria e a própria avenida descendo para a Ladeira de São Francisco, ali na Casa da Pólvora, onde nós, inclusive, teremos também a concentração do grupo Confete e Serpentina. Vai ser uma abertura muito inovadora nesse aspecto, porque nós estamos trabalhando um novo território para o nosso carnaval. Eu não tenho dúvida que será muito forte, muito bonito, com a liderança da cantora Elba Ramalho”, enfatizou.

Folião na expectativa – Quem está ansioso para o início da festa é o arquiteto Rannylson Balbino. Folião desde criancinha, ele compara as prévias carnavalescas de João Pessoa ao Carnaval da Bahia, considerado um dos maiores do Brasil. “No ano de 2025, a agenda das prévias carnavalescas está trazendo atrações que podemos dizer que vamos sentir um pouco do que vemos sempre nos telejornais em carnavais na cidade de Salvador, com grandes artistas, ao lado do público no calor da avenida. Logo, as expectativas estão altíssimas”, festejou Rannylson, garantindo que não perderá a abertura. “Como bom folião, que precisa começar com o pé direito, já vou à abertura. Ainda por cima com nossa rainha Elba Ramalho”, complementou.

O arquiteto, que não dispensa uma boa fantasia durante as prévias de Carnaval de João Pessoa, se diz encantado com a festa na cidade. “João Pessoa torna-se, neste período, um dos palcos mais democráticos da diversidade social, com muita alegria, sorrisos e irreverências para todas as idades, gostos e gêneros. E é isso que mais me encanta nessa festa. E a fantasia é indispensável, desde um look completo ou adereços como uma simples placa pendurada no pescoço, claro sempre com o glitter que não pode faltar”, acentua brincando.

Show para não ficar parado – O cantor Filipe Santos, uma das atrações da noite, promete levantar a Avenida General Osório. O artista disse que está preparando um show com muito carinho para agradar todos os públicos sem distinção.

“É assim que sempre gostei de fazer. Eu espero muita gente bonita, muita festa e muita alegria. É uma alegria imensa ter a honra de abrir com chave de ouro o Folia de Rua de João Pessoa, a Capital do Estado em que eu nasci e fui criado. Levar essa fusão do tradicional com o novo, a mistura da sanfona com os ritmos de Carnaval, é uma grande alegria para mim”, celebrou.

Folia de Rua – Nesse primeiro dia, desfilam mais seis blocos. Confira a programação desta sexta-feira.

Confete e Serpentina

Ladeira da Borborema

· Mirandinha, Polyana Resende e Kojak do Banjo

· Malandros do Morro

· Orquestra de Frevo

Anjo Azul

Beco Malagrida

· Totonho

· Cultura Popular

· Orquestra de Frevo

Folia Cidadã

Beco Cultural Philipeia

· Cultura Popular

· Orquestra de Frevo

Pinguim

Praça Rio Branco

· José Orlando Pistoleiro do Amor

· Dj Vlad

· Cultura Popular

· Orquestra de Frevo

Piratas dos Bancários

Parque das Três Ruas

· Val Vallin

· Trio Elétrico

· Orquestra de Frevo

Eternamente Flamengo

Ernani Sátiro

· Banda Ufuska e Dj Betinho

A programação do Folia de Rua inclui, ainda, Ivete Sangalo, no Bloco dos Atletas (22/2); Leo Santana, comandando a festa das Virgens de Tambaú (23/2); Nattan, nas Muriçocas do Miramar (26/2); e os djs Maraffo, Claudinha Summer e Brazinha agitando o Cafuçu (28/2).

Confira a programação completa clicando neste link.