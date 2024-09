QUE HORAS COMEÇA Mania de Você e Sessão da Tarde?

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 27/09.

A programação da TV Globo para esta sexta-feira, 27 de setembro de 2024, está repleta de atrações imperdíveis que atendem aos gostos de diferentes públicos ao longo do dia. Confira a seguir a agenda completa com todos os horários já ajustados para o horário de Brasília:

04:00 – Hora Um O “Hora Um” dá início à programação diária da Globo trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Um resumo informativo para quem começa o dia cedo.

06:00 – Bom Dia Praça O telejornal regional traz as notícias locais, com a cobertura de eventos e atualidades de cada estado. Ideal para quem quer ficar por dentro do que acontece na sua cidade.

08:30 – Bom Dia Brasil As notícias nacionais e internacionais de maior relevância são destacadas no “Bom Dia Brasil”, com análises detalhadas dos acontecimentos mais importantes.

09:30 – Encontro com Patrícia Poeta O “Encontro” aborda temas variados, desde debates sobre assuntos de interesse geral até entretenimento, sempre com convidados especiais e interação com o público.

10:40 – Mais Você Ana Maria Braga apresenta receitas deliciosas, dicas para o dia a dia, além de entrevistas e quadros divertidos. Um programa cheio de leveza para as manhãs.

11:45 – Praça TV – 1ª Edição O jornal local retorna com atualizações das principais notícias da manhã, além de reportagens especiais sobre temas relevantes para a comunidade.

13:00 – Horário Político 2024 Neste ano de eleições, o “Horário Político” traz os candidatos e suas propostas para a presidência, governos estaduais e legislativos.

13:10 – Praça TV – 1ª Edição (Continuação) Após o Horário Político, o telejornal regional segue com as informações mais atualizadas da hora.

13:20 – Globo Esporte O “Globo Esporte” traz todas as notícias do mundo dos esportes, com destaque para as competições nacionais e internacionais, análises de jogos e reportagens especiais.

13:45 – Jornal Hoje Com notícias ao vivo, o “Jornal Hoje” apresenta os acontecimentos mais importantes da tarde e faz análises de temas em destaque.

14:45 – Edição Especial – Cabocla Nesta faixa de novelas clássicas, “Cabocla” é reapresentada. A trama retrata o romance rural no Brasil do início do século XX, com lindas paisagens e personagens marcantes.

15:20 – Sessão da Tarde – 2 Corações O filme “2 Corações” traz uma emocionante história sobre amor, destino e fé. Prepare os lencinhos, pois esse drama é tocante e inspirador.

17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea Um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, “Alma Gêmea”, retorna no “Vale a Pena Ver de Novo”. A história de amor entre Serena e Rafael é carregada de emoção e reviravoltas.

18:25 – No Rancho Fundo Essa série promete trazer boas risadas com histórias divertidas e personagens cativantes em um ambiente rural descontraído.

19:10 – Praça TV – 2ª Edição O telejornal local atualiza o público com as principais notícias do final da tarde.

19:40 – Família é Tudo A sitcom familiar, “Família é Tudo”, segue com as divertidas confusões de uma família que tenta lidar com as peculiaridades do cotidiano.

20:30 – Horário Político 2024 Mais uma inserção do Horário Político para que os eleitores conheçam melhor os candidatos e suas propostas.

20:40 – Jornal Nacional O principal telejornal da TV brasileira traz uma cobertura completa dos fatos do dia, com reportagens especiais e notícias do Brasil e do mundo.

21:30 – Mania de Você Um novo drama com narrativa envolvente e reviravoltas que prometem prender o público. Cheio de mistérios e relações intensas, “Mania de Você” é a escolha certa para quem gosta de séries emocionantes.

22:40 – Estrela da Casa Mais um episódio do reality show “Estrela da Casa”, onde celebridades enfrentam desafios inusitados. Surpresas e momentos emocionantes estão garantidos!

23:30 – Globo Repórter O “Globo Repórter” dessa sexta-feira traz reportagens investigativas e histórias inspiradoras, com temas que vão desde ciência até turismo e comportamento.

00:20 – Jornal da Globo Um resumo dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, com análises e comentários sobre temas que foram destaque ao longo do dia.

01:10 – Conversa com Bial O jornalista Pedro Bial recebe convidados para conversas profundas e interessantes sobre os mais variados temas, sempre com muita inteligência e bom humor.

01:50 – Família é Tudo (Reprise) Para quem perdeu o episódio mais cedo, a Globo reprisa as divertidas confusões da família mais engraçada da TV.

02:35 – Comédia Na Madruga I Blocos de humor com esquetes e episódios de séries de comédia para os notívagos que curtem uma boa risada antes de dormir.

03:20 – Comédia Na Madruga II Dando continuidade ao bloco anterior, mais comédia para fechar a noite com alto astral.

Essa é a programação da TV Globo para sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Fique ligado e aproveite!