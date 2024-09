Filme com Paul McCartney tem estreia mundial

Foto/Divulgação.

O documentário One Hand Clapping, com Paul McCartney, tem estreia mundial nesta quinta-feira, 26 de setembro de 2024. João Pessoa está entre as cidades que vão exibir o filme realizado 50 anos atrás.

Em João Pessoa, as sessões serão numa das salas da Cinépolis, no Manaíra Shopping, desta quinta-feira (26) a domingo (29). Sempre às 19 horas.

One Hand Clapping foi filmado em 1974 em Abbey Road, Londres, no estúdio onde os Beatles gravaram seus discos. Flagra Paul McCartney com seu grupo Wings à época em que havia lançado o álbum Band on the Run.

O conteúdo de One Hand Clapping foi filmado e também gravado para disco. Mostra a banda tocando ao vivo em estúdio. Ficou tudo inédito.

Em 2010, o filme foi incluído como bônus de uma edição especial de Band on the Run, mas só agora, devidamente restaurado, chega aos cinemas.

O disco – um álbum duplo – foi lançado há pouco em vinil e em CD, antecedendo a estreia do filme nos cinemas em circuito mundial e simultâneo. Está aí a sua capa.

Foto/Reprodução.

Uma breve performance de Paul McCartney no quintal de Abbey Road também foi incluída no filme, bem como uma introdução que ele gravou especialmente para esse lançamento de One Hand Clapping nos cinemas.

O repertório de One Hand Clapping tem um pouco de Beatles (Let It Be, The Long and Winding Road, Lady Madonna) e ainda canções que Paul ouviu e cantou quando era jovem (All of Me, Baby Face, Blue Moon of Kentucky), antes da fama. Mas é basicamente composto pelas músicas autorais dos primeiros anos longe dos Beatles.

Tem Maybe I’m Amazed, Band on the Run, Jet, My Love e Live and Let It Die. Tem até Tomorrow, balada água com açucar – mas muito bonita – que parece ter feito mais sucesso no Brasil do que no resto do mundo.

A performance de Paul McCartney à frente do Wings é vigorosa. Depois de One Hand Clapping, ele e a banda gravariam o álbum Venus and Mars e logo estariam em turnê pela América. Para os fãs, será um deleite ver McCartney na tela grande do cinema.