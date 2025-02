Hulk se aproxima de Neymar como brasileiro em atividade com mais gols na carreira

Os dois gols marcados por Hulk na vitória sobre o Tombense, pela semifinal do Campeonato Mineiro no sábado (15), levaram o atacante do Atlético-MG a 439 tentos na carreira. Com isso, ele se aproximou do craque Neymar, do Santos, como o brasileiro em atividade com mais gols.

O levantamento considera gols marcados em jogos oficiais por clubes e seleções, incluindo competições e amistosos. Na lista mundial, Neymar e Hulk figuram entre os 10 maiores artilheiros ainda em atividade.

Ranking mundial de artilheiros em atividade

Cristiano Ronaldo (Portugal) — 924 gols Lionel Messi (Argentina) — 856 gols Robert Lewandowski (Polônia) — 700 gols Luis Suárez (Uruguai) — 583 gols Karim Benzema (França) — 489 gols Edinson Cavani (Uruguai) — 461 gols Edin Dzeko (Bósnia) — 444 gols Neymar (Brasil) — 440 gols Hulk (Brasil) — 439 gols Harry Kane (Inglaterra) — 438 gols

Desde sua chegada ao Atlético-MG, em 2021, Hulk se consolidou como o maior artilheiro do século XXI do clube. Em 234 partidas, marcou 121 gols. No ranking histórico do Galo, o atacante está a um gol de igualar Éder Aleixo e Jairo, ambos com 122 tentos, figurando na 13ª posição geral. Além dos gols pelo time, o paraibano soma 307 gols por outros clubes e 11 pela seleção brasileira.

