Semob-JP prepara esquema de trânsito para corridas de rua neste domingo

Com o objetivo de garantir a segurança viária e disciplinar o tráfego de veículos, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) vai realizar, neste domingo (16), um esquema de trânsito para auxiliar duas corridas de rua. Os eventos esportivos serão promovidos no bairro do Parque do Sol e no Centro da Capital.

Para o superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, o apoio dos agentes de mobilidade na segurança viária dos participantes é de extrema importância para garantir um evento seguro e organizado. “Manteremos dispositivos durante todo o período dos eventos para assegurar que transcorram dentro da normalidade, sem ocorrências de trânsito”, declarou.

Corrida Parque do Sol – Em alusão ao aniversário de 27 anos do bairro Parque do Sol vai ser promovida uma corrida de rua. O evento inicia às 5h30 com interdição parcial na Rua João Maria de Araújo e nas avenidas Josinaldo Nascimento e Lourival Bezerra dos Santos, tendo como percurso total 3,5 km. De acordo com a Associação dos Moradores do Parque do Sol é esperado mais de 150 corredores amadores e profissionais.

Corrida do 1°BPM- Etapa Centro Histórico – Já no Centro da Capital vai acontecer a Corrida do 1°BPM- Etapa Centro Histórico, a partir das 6h, saindo da Praça Pedro Américo, Rua Guedes Pereira, Viaduto Damásio França, Parque Solon de Lucena (Lagoa), Av. Getúlio Vargas, retornando para Lagoa, Santo Elias, Barão do Abiaí, Praça Rio Branco, Av. Visconde de Pelotas, Praça Dom Adalto, General Osório, Praça Dom Ulrico, Ladeira de São Francisco, Rua Henrique Siqueira, Rua da Areia, Cândido Pessoa, Praça Antenor Navarro, Av. Sanhauá, General Lima Medeilo, Barão do Triunfo chegando à Praça Pedro Américo.