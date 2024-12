Emlur realiza serviços de zeladoria e coleta de poda e entulhos em 38 bairros de João Pessoa

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), realiza, nesta quinta-feira (5), serviços de zeladoria e coleta de poda e entulhos em 38 bairros de João Pessoa.

As ações acontecem na orla e dentro das comunidades, nos entornos de espaços públicos como praças, Unidades de Saúde da Família (USF), escolas e outros equipamentos comunitários, além dos grandes corredores (avenidas principais).

As equipes de remoção de poda e entulhos estão trabalhando nos bairros de Treze de Maio, Bairro dos Estados, Valentina, Cabo Branco, Costa do Sol, Brisamar, Colinas do Sul, Cristo, Rangel, Varjão, Água Fria, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Bancários, Geisel, Roger, Tambiá, Cruz das Armas, Oitizeiro, Alto do Mateus, Ilha do Bispo, Jardim Planalto, Bairro dos Novais, Planalto da Boa Esperança, Grotão, Funcionários II, João Paulo II, Cuiá, Gramame, Residencial Irmã Dulce (Colinas do Sul) e nos corredores da Tancredo Neves e Hilton Souto Maior.

Já os agentes responsáveis pelos serviços de zeladoria (roçagem, capinação e pintura de meio-fio) estão concentrados nos bairros de João Agripino, Portal do Sol, Brisamar, Paratibe, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Costal do Sol, Gramame, Jaguaribe e Bancários, além dos corredores do Cristo.

Serviço: Os serviços de zeladoria da Emlur podem ser solicitados pelos telefones 3213-4237 e 3213-4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço: https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10.