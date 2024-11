Secretaria de Educação de João Pessoa abre período de renovação de matrículas para alunos veteranos

A Secretaria de Educação de João Pessoa está com o período de renovação de matrículas para alunos veteranos aberto até o dia 6 de dezembro. A renovação deve ser realizada com as fichas entregues pelas unidades escolares ou com a ficha emitida pela direção da escola por meio da plataforma do ‘EducaSim’.

“As escolas estão nesse movimento chamando as famílias, convidando, fazendo essa mobilização para que elas estejam presentes às unidades de ensino para fazer essa renovação, atualizar o cadastro dos estudantes e atestar que esse menino, essa menina, adolescente, jovem, adulto, permanece naquela escola ou permanece na rede municipal de ensino”, explicou a diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação da Secretaria de Educação (Degef), professora doutora Clévia Carvalho.

Para que a renovação seja efetivada o responsável pelo aluno deverá comparecer a unidade educacional para atualizar os seguintes dados: endereço, contato telefônico, CPF ou RG, cartão do SUS e no caso da criança da Educação Infantil o cartão de vacina, além de assinar a ficha individual do aluno. A informação de declaração de raça é obrigatória no cadastro do EducaSim.

Na Educação de Jovens e Adultos (EJA) o estudante maior de 18 anos deverá ser o responsável pela atualização dos dados cadastrais e pela assinatura da ficha de matrícula, exceto o estudante público-alvo da Educação Especial que necessitará da assinatura do responsável legal.

Mudança de etapas – Crianças dos Ninhos do Saber que precisarão mudar de unidade, seja para o pré-escolar ou 1º ano do Ensino Fundamental I no ano de 2025, a gestão da unidade deverá mapear as unidades educacionais de interesse dos pais, mães ou responsáveis e encaminhar a listagem das crianças às novas unidades, via 1Doc. O mesmo vale para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I que irão passar para o 6º ano do Ensino Fundamental II.

O procedimento será necessário para a organização e garantia de vaga para estudantes da própria rede. Os pais ou responsáveis devem ser informados quanto ao período de transferência e consolidação da matrícula na nova escola ou no CMEI.

As unidades devem receber as crianças com transferência interna da própria rede e proceder a consolidação da matrícula no período de 02 até 08 de janeiro de 2025.

Busca Ativa – Equipes de especialistas das unidades educacionais deverão fazer contato com as famílias que não renovaram a matrícula do filho no período estabelecido com o objetivo de trazer a família para renovação até o dia 06 de dezembro, impreterivelmente.

Caso não haja o comparecimento até esta data a vaga será liberada e o aluno será considerado novato, portanto, só poderá efetuar a matrícula em janeiro de 2025, como aluno novato.

Aplicativo – O ‘EducaSim de Gestão Escolar’ é uma plataforma que gere todos os serviços de forma digital das escolas como controle acadêmico diário, recursos humanos, matrículas, entre outros módulos.