Brasileirão pode ter recorde de times do Nordeste na elite em 2025

A Série A do Campeonato Brasileiro pode ter um toque especial vindo do Nordeste em 2025. Acontece que, com os acessos de Ceará e Sport, e com a provável permanência do Vitória, o número de nordestinos na elite do futebol nacional pode chegar a cinco. Se confirmado, esta será a primeira vez que a região terá essa quantidade de representantes na primeira divisão, desde que o sistema de pontos corridos foi estabelecido.

Torcida do Sport celebrando o acesso à Série A de 2025.. Paulo Paiva / Sport Recife

Na Série B, o caminho dos nordestinos foi difícil, com o acesso sendo conquistado pela dupla apenas na última rodada. O Sport recebeu o já campeão Santos, na Ilha do Retiro, e venceu por 2 a 1. Só a vitória não foi o suficiente, mas o Leão da Ilha contou com o tropeço do Novorizontino, que perdeu para o Goiás por 1 a 0.

A derrota da equipe paulista também foi crucial para o acesso do Ceará, que apenas empatou com o já rebaixado Guarani em 0 a 0. O gol salvador do Goiás colocou o Vozão de volta na elite do Campeonato Brasileiro.

Jogadores do Ceará celebrando o acesso para a Série A.. Samuel Conrado / SVM

Com os acessos, Ceará e Sport se juntam aos já confirmados Fortaleza e Bahia na Série A do Brasileirão. O Leão do Pici, além de estar garantido na Libertadores, ainda briga pelo título do Brasileirão. Já o Tricolor de Aço ainda luta para conquistar uma vaga na Pré-Libertadores.

A lista de nordestinos na Série A ainda carece da confirmação de permanência do Vitória na elite do futebol nacional. Hoje, a chance de rebaixamento ainda existe para o Leão da Barra, mas é uma probabilidade mínima, com apenas 1,6% de risco.

Andé Almeida / SVM

Para se ter ideia da ascensão do futebol nordestino nos últimos anos, nem mesmo quando a Série A contava com 24 times, o Nordeste teve cinco times na elite. Caso seja confirmada a permanência do Vitória, o Nordeste representará 25% dos times da Série A do Brasileirão.