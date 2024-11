Governo e prefeitura assinam contratos de 77,5 milhões de euros para mobilidade em João Pessoa

divulgação/Secom-PB

O Estado da Paraíba e a prefeitura de João Pessoa assinaram nesta segunda-feira (25), em Brasília, os contratos de empréstimo com a Agência Francesa de Desenvolvimento para ações de mobilidade urbana em João Pessoa que somam 77,5 milhões de euros (R$ 472,74 milhões, considerando a cotação de R$ 6,10 de hoje)

Os empréstimos terão garantia da União e para autorizar assinou o documento a procuradora-geral do Tesouro Nacional, Sonia de Almendra Freitas Portella Nunes.

O contrato do estado é de 33 milhões de euros, destinado a apoiar a reestruturação do sistema de transporte público de João Pessoa. Já o contrato da prefeitura da capital é de 44,5 milhões de euros, que financiará a construção de terminais integrados de ônibus, a implantação do serviço de ônibus rápido e a revitalização do Rio Jaguaribe.

Este novo projeto faz parte de uma estratégia territorial global do Grupo AFD na Paraíba. Em 2023, a AFD firmou uma operação de 50,6 milhões de euros com a Cagepa para investimentos em abastecimento e saneamento básico, apoiando o Estado na universalização desses serviços. No total, a AFD investiu mais de 150 milhões de euros (915 milhões de reais) no estado, por meio de empréstimos soberanos e não soberanos.

Projetos de Mobilidade

Do governo do estado

O projeto que será executado pelo Governo do Estado conta com dois corredores de ônibus e três terminais de integração. O Corredor Cruz das Armas, com extensão de 15,3 km, que liga a área central da cidade à sua região sul, onde será instalado um terminal de integração com as linhas alimentadoras locais. São 24 bairros atendidos pelas linhas que passam neste corredor de ônibus de um total de 64 que compõem a cidade, beneficiando a população desses bairros, que é de 285.490 habitantes. Ou seja, 39,49% da população da cidade.

O Corredor Pedro II, com extensão de 14,5km, que liga a área central da cidade à região sudeste, onde será instalado um terminal de integração com as linhas alimentadoras locais. São 11 bairros atendidos pelas linhas que passam neste corredor de ônibus de um total de 64 que compõem a cidade. A população desses bairros é de 182.988 habitantes. Ou seja, 25,31% da população da cidade.

E ainda o Terminal Metropolitano, responsável por integrar diversas linhas de ônibus, atualmente. Das 93 linhas convencionais do município, 67 integram-se no Terminal Metropolitano do Varadouro.

O Terminal Cruz das Armas será um equipamento completamente novo no sistema de mobilidade urbana de João Pessoa, e devido à elevada demanda dos bairros atendidos na região, tem-se a expectativa de trazer benefícios significativos com relação à qualidade de vida da população do entorno, que atinge cerca de 285 mil pessoas.

O Terminal Pedro II também será completamente novo no sistema de mobilidade urbana de João Pessoa, com relevante integração de modais privados para o transporte público, pois se aproxima da zona sul do município, onde a demanda por mobilidade é elevada. A população atendida é de aproximadamente 182 mil pessoas.

Da prefeitura

No que diz respeito à mobilidade urbana, o foco do projeto é expandir o acesso ao transporte público e melhorar a acessibilidade, impactando cerca de 550 mil viagens diárias — aproximadamente um terço do fluxo urbano da cidade. Entre as principais ações estão a construção de dois corredores BRS, totalizando 36 km de extensão, que incluirão ciclovias e melhorias na acessibilidade das calçadas. O projeto também contempla um design paisagístico e a reestruturação da rede de ônibus no Centro Histórico.

A Prefeitura de João Pessoa ficará responsável pela implantação de dois corredores nas Avenidas Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro; de dois centros de transferência: terminais de integração Bessa e Avenida 2 de Fevereiro; e implementação de sistemas de transporte inteligente (STI) em melhoria da mobilidade na área central.

Na área habitacional, o objetivo é reduzir a vulnerabilidade dos moradores do bairro São José a riscos naturais, como enchentes, além de melhorar suas condições de vida. A revitalização do Rio Jaguaribe, com a criação de um parque linear, também faz parte do projeto, restaurando as características ecológicas do rio e reforçando a adaptação climática da cidade. Este empréstimo acompanha um outro financiamento com Estado da Paraíba, com o objetivo de cofinanciar, junto à cidade, a rede de corredores e terminais BRS.