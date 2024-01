Prefeitura inicia atividades do Corredor Turístico com apresentações artísticas no Centro de João Pessoa

O Centro Cultural São Francisco, no Centro Histórico da Capital, abriu as portas, nesta quinta-feira (04), para o início das atividades do projeto Corredor Turístico da Duque de Caxias. A ação faz parte do programa ‘Viva o Centro’, implementado pela Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado.

A abertura contou a presença de empresários, moradores, organizações não governamentais, microempreendedores, entidades de classe, instituições públicas e particulares. O secretário de Planejamento da Capital, José William Montenegro, comentou que agora temos várias secretarias trabalhando juntas. “Além do Governo do Estado que se une à Prefeitura de João Pessoa neste momento para olharmos todas as questões que envolve o Centro da cidade”, acrescentou.

O secretário de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, Guido Lemos, disse que toda a parte de monitoramento e sincronização de câmeras está sendo realizada junto com a Semob-JP, engenheiros e técnicos da prefeitura para garantir a segurança no local. “A população pode vir assistir as apresentações e participar das atividades que o Corredor Turístico irá proporcionar a partir deste mês de janeiro”, convidou.

“A intenção é fortalecer o comércio e turismo em paralelo ao programa Viva o Centro, que é o de restaurar casas e casarios para trazer mais vida ao Centro de João Pessoa”, acrescentou o secretário de Turismo da Capital, Daniel Rodrigues. A coordenadora do projeto Corredor Turístico, Jamile Paiva, contou que a proposta é utilizar o potencial musical da cidade dentro do Centro Histórico. “O projeto vai estar sempre em movimento. A gente vai ter sempre apresentações que vão se renovar”, lembrou.

O coordenador do Centro Cultural São Francisco e pároco da capela e igreja, padre Marcondes Menezes, afirmou que o Corredor Turístico chega em boa hora, no mesmo momento em que foi lançado o projeto ‘Caminhos da Fé’, uma ação da Arquidiocese da Paraíba que tem por objetivo realizar um amplo trabalho de restauração patrimonial do complexo religioso barroco existente no Centro Histórico de João Pessoa. “Esse projeto veio em boa hora para que cada vez mais turistas e moradores possam também por meio da música e da arte estarem inseridos no processo”, destacou.

O pró-reitor de Administração da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Cássio Besarria, esteve presente ao evento e disse que essa parceria dos alunos e professores da universidade com ações como está só fortalece as instituições. “Ser parceiro de uma retomada tão importante para cidade de João Pessoa muito nos orgulha”, comentou.

A microempresária e guia de turismo, Andreia Libardi, disse que para o trade turístico um projeto como este é motivo de contentamento, pois depois de período de fechamento, por conta da pandemia, retornar é sempre uma esperança. “Precisávamos dessa união. Os empresários também precisam chegar junto dessa iniciativa, buscar a prefeitura e o Estado para viabilizar novas propostas de movimentação e ocupação do espaço”, comentou.

Atrações – As apresentações artísticas do projeto Corredor Turístico acontecerão neste mês de janeiro todas as quartas, quintas e sextas-feiras. A atração do mês será a banda Rubacão Jazz, às 17h, no jardim da Academia Paraibana de Letras (APL). Às 18h, a soprano Izadora França e o pianista Lucas Bonjikian se apresentam no local com a Ave Maria e um repertório de música de câmera apresentado pelos alunos da graduação e pós-graduação do curso de música da UFPB, no Centro Cultural São Francisco.

A entrada será aberta ao público, não precisa pagar pelo ingresso, apenas entrar no Sympla (link https://abre.ai/hOc1) e retirar seu voucher de entrada, uma vez que a APL e o Centro Cultural de São Francisco são espaços com lotação reduzida.

Rubacão Jazz – A big band surgiu em 2013, no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição, sendo coordenada pelo trompetista e professor Alexandre Magno. A banda tem formação ‘Big Band’, ou seja, orquestra de origem americana composta por instrumentos de metais (trombones, trompetes, saxofones), além de guitarras, bateria, baixo e percussão.

No repertório da big band estão incluídos frevos, marchinhas, sambas, bossa nova, MPB, música latina, caboclinhos, maracatus e outros gêneros. No set list das apresentações das quartas e sextas-feiras de janeiro estão previstas canções como: Witchcraft (Cy Coleman/Sammy Nestico), Swangalang (Bob Mintzer), Aquarela do Brasil (Ary Barroso/Maestro Cipó), Jirau (Rafael dos Santos), Maracangalha (Dorival Caymmi/Arismar do Espírito Santo/Jarbas Cavendish), Vieste (Ivan Lins/Rafael Rocha), Insensatez (Tom Jobim) e Relembrando o Norte (Severino Araújo).

Programação de janeiro de 2024:

Datas: 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31 (quartas, quintas e sextas-feiras)

Atrações: Big Band Rubacão Jazz – 17h

Izadora França e Lucas Bonjikian – 18h

Entrada gratuita

Ingressos de acesso pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/corredor-turistico-da-duque-de-caxias/2297295