Wallace, Gustavo Silva e Arthur Gazze: as opções de Batizoco para o gol do Botafogo-PB

O treinador Tiago Batizoco ganhou um novo reforço para o jogo decisivo do fim de semana, diante do Nacional de Patos, que vai definir se o Botafogo-PB terá futuro ou não no Campeonato Paraibano. O goleiro Gustavo Silva já treina com o elenco e, se for regularizado, deve viajar para Patos. Agora, o técnico interino tem três opções para a partida: Wallace, Gustavo Silva e e Arthur Gazze.

Gustavo Silva chegou para repor a saída de Elias, que foi titular em todo Campeonato Paraibano e na maior parte da temporada até aqui. O ex-goleiro, no entanto, foi bastante criticado pela torcida por conta de várias falhas que cometeu neste ano. Confira melhor as opções para o jogo contra o Nacional de Patos.

Wallace

Atualmente, o titular é Wallace, que foi quem começou a temporada no onze principal botafoguense. O jogador fez três partidas como titular, duas na Pré-Copa do Nordeste, contra Retrô e Santa Cruz, e uma pela Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá. Em nenhuma dessas partidas, o Botafogo-PB venceu.

Zagueiro revela que Treze está "sedento" por classificação no Paraibano

Gustavo Silva

Aos 33 anos, essa é a primeira passagem de Gustavo Silva no futebol paraibano. O jogador foi anunciado na semana passada pelo Botafogo-PB e chega para reforçar o setor, que recentemente teve a baixa de Elias, que pediu para sair. Gustavo já treinou e, se for regularizado nesta semana, pode encarar o Nacional de Patos, caso consiga convencer Batizoco de que é a melhor opção.

Arthur Gazze

A maior incógnita das opções é Arhutr Gazze, terceiro reserva e que não teve nenhuma oportunidade na temporada. Diante disso, é difícil imaginar que Arthur vá ser o escolhido para o jogo decisivo contra o Nacional de Patos.

