ONDE ASSISTIR JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (13/03) E AMANHÃ Estaduais, EUROPEUS, ARGENTINO, FEMININO

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS Estaduais, Copinha, COPA DO NORDESTE Onde assistir os jogos de hoje

Assista todos os jogos de futebol na TV hoje E AMANHÃ! As transmissões, a agenda de partidas e tudo que acontece na TV, no Tablet ou no celular, você acompanha aqui. Saiba também quais são as partidas que serão transmitidos na Globo, ESPN, SporTV, Fox Sports, Band, Rede TV, DAZN, TV NSports, TV A Crítica, Premiere e canais de TV aberta e assinatura pelo mundo. Hoje tem Copa do Nordeste, Champions League, a Liga dos Campeões, Campeonatos estaduais, Sul-Americana, Libertadores da América entre outras disputas, confira tudo. Quando a rodada termina, aqui você também poderá ver os gols e melhores momentos da RODADA.

NO LINK DE CADA JOGO, VOCÊ VÊ A FICHA COMPLETA DA PARTIDA.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS DE SEGUNDA (13/03)

Campeonato Paulista

20:00 São Paulo x Água Santa Quartas de final

Campeonato Carioca

21:10 Flamengo x Vasco Semifinal

Campeonato Mineiro

20:30 Democrata GV x Villa Nova-MG Troféu Inconfidência (Semifinal)

Campeonato Espanhol

17:00 Girona x Atlético de Madrid Rodada 25

Campeonato Italiano

16:45 Milan x Salernitana Rodada 26

Campeonato Português

17:15 Famalicão x Casa Pia Rodada 24

Campeonato Brasileiro Feminino

20:00 Corinthians x Grêmio Rodada 3

ARGENTINA Liga Profissional

21:00 Colón x Newell’s Old Boys LIVE 21:00 Vélez Sarsfield x Platense

CHILE Primeira Divisão

20:30 Audax Italiano x O’Higgins LIVE 20:30 Coquimbo x Cobresal

PARAGUAI Primera División – Abertura

18:00 Ameliano x Sportivo Trinidense LIVE 20:30 Cerro Porteno x Sportivo Luqueño

COLÔMBIA Primeira A – Abertura

22:10 Once Caldas x Deportivo Pasto

