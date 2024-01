Márcio Silva acerta com o Guarani para o Paulistão 2024

O Guarani confirmou mais uma contratação para a equipe que disputará o Paulistão 2024. Trata-se do zagueiro Márcio Silva, de 22 anos, que chega por empréstimo do Coritiba, e fortalecerá o elenco de Umberto Louzer. O paraibano, que defendeu as cores do Botafogo-SP em 2023, passou por exames médicos na última quarta (3) no Brinco de Ouro.

Márcio Silva defenderá o Guarani

Na última temporada, atuando pelo time de Ribeirão Preto, Márcio Silva jogou 32 partidas na Série B do Brasileirão e foi titular em 30 deles. Agora no Bugre, o paraibano será titular e formará dupla com Rayan. O Guarani, por sua vez, liberou o tambémm zagueiro paraibano Walber, que não renovou contrato com o time de Campinas.

Já integrado ao elenco, o paraibano viajará para Águas de Lindóia na próxima segunda-feira (8), onde o Guarani iniciará a pré-temporada. A estreia do time no Paulistão 2024 está marcada para o dia 21 de janeiro, contra o Corinthians.