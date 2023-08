Botafogo-PB na Série C: Belo enfileira 3 vitórias e iguala marca de 2014

Compartilhe















A campanha do Botafogo-PB na Série C do Campeonato Brasileiro é digna de elogios. Na terceira posição e sendo o time que menos perdeu na competição até aqui, o Belo vai vivendo uma grande fase. A equipe está perto de confirmar a classificação antecipada para a próxima fase da Terceirona e, no último domingo, igualou uma marca para lá de importante. É que, depois de nove anos, o Alvinegro voltou a vencer três partidas seguidas na terceira divisão nacional.

A última vez que aconteceu uma sequência tão positiva com o Botafogo-PB na Série C foi em 2014. Aquele elenco tinha nomes históricos do clube, que conquistaram um bicampeonato estadual (2013 e 2014), além da Série D (2013). Nomes como Lenilson, Warley e o técnico Marcelo Vilar faziam parte daquele grupo.

Botafogo-PB na Série C de 2014

A sequência aconteceu em agosto de 2014, entre a nona e 11ª rodada da Terceirona, que tinha um formato diferente do atual. Naquela ocasião, o Botafogo-PB derrotou o Águia de Marabá em casa por 2 a 0, o Treze no clássico fora de casa pelo placar de 1 a 0, e o Crac, também pelo placar mínimo, no Almeidão.

Naquela época, apesar da grande esperança depositada pela torcida, ao Belo cabou ficando pelo caminho, não conseguindo o acesso para a Série B. Depois disso, foram mais outras oito edições de Série C, de 2015 até 2022. Nesse período, jamais o time conseguiu emplacar uma sequência de três vitórias.

Eis que nove anos depois surge uma nova esperança para a torcida alvinegra. O Botafogo-PB na Série C de 2023 vive uma fase excelente sob o comando do técnico Felipe Surian. Terceiro colocado com 27 pontos, o Belo é o time que menos perdeu nesta edição da competição. E, neste momento, vem de três triunfos consecutivos: derrotou a Aparecidense no Almeidão; o Altos em Teresina; e mais recentemente o Manaus em João Pessoa.

Vitória sobre o Altos foi uma da sequência de três do Belo na Terceirona (Foto: Júlio Costa/ge)

Restam apenas quatro rodadas para o fim da primeira fase. E, se depender do rendimento do Botafogo-PB na Série C, o time vai terminar dentro do G-8. Até porque, desde o início da competição, a equipe está na zona de classificação.

Na 16ª rodada, o Botafogo-PB tem mais um jogo decisivo. Na próxima segunda-feira, o Belo recebe o São José-RS no Estádio Almeidão, às 20h. Em caso de mais uma vitória, a quarta seguida, o time paraibano vai ficar a um passo da classificação antecipada. E se mantiver a regularidade, a torcida vai poder ficar ainda mais otimista.

