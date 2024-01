Sedurb prepara mais uma edição do projeto Férias no Parque a partir deste sábado

Sucesso nos meses de janeiro e julho, o projeto Férias no Parque, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), está de volta este ano. A partir deste sábado (6), sempre às 17h, quem optar por levar a criançada no Parque Solon de Lucena aos sábados vai encontrar apresentações culturais, pontos de gastronomia, espaço para piquenique, parques de diversão e brinquedos infláveis, além de uma vasta área para a prática de atividade física.

Abrindo a programação do mês, em parceria com a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), na parte cultural do projeto, se apresenta Mel Jon, com o espetáculo “Um Show de Mágica”. As atrações se apresentarão próximo ao monumento Pedra do Reino. O parque de diversões também é um atrativo para as crianças, com brinquedos para todas as faixas etárias, pelo valor de R$ 8 a corrida.

“O Férias no Parque surgiu em 2022, como uma alternativa idealizada pela Sedurb para proporcionar lazer para as crianças no mês das férias escolares e, desde então, é um verdadeiro sucesso. Ele dá parte do novo modelo de gestão implantado pela Secretaria, que proporciona além de mais qualidade de vida para a população, renda para os microempresários. Esse mês temos muitos turistas na cidade e, movimentar o Parque Solon de Lucena com ações dessa natureza ajuda desde o comerciante, que vende pipoca e algodão doce, até o empresário responsável pelos brinquedos, além de fomentar o trabalho da classe artística local”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano da Capital, Fábio Carneiro.

Serviço:

Férias no Parque Solon de Lucena

Hora: 17h

Atração deste sábado (6): Mel Jon – espetáculo “Um Show de Mágica”

Programação de janeiro:

Dia 13 Espetáculo: “Alê histórias e aventuras”

Dia 20 Show: Michael Jackson Cover

Dia 27 Espetáculo: “Troca-se histórias por brincadeiras”