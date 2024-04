João Pessoa se torna referência para cidade de Niterói com medidas para enfrentamento dos impactos ambientais

O Plano de Ação Climática de João Pessoa, com medidas para enfrentar os impactos no meio ambiente de forma sustentável, está sendo referência para a cidade de Niterói (RJ) elaborar o seu estudo climático com o mesmo objetivo. Nesta sexta-feira (12), o prefeito Cícero Lucena recebeu o secretário de Meio Ambiente da cidade fluminense, Luciano Paez, e apontou as políticas que estão fazendo a capital paraibana avançar nessa área e ainda se colocou à disposição para colaborar com a troca de experiências.

O encontro aconteceu no Gabinete do Prefeito, no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. O prefeito lembrou das experiências de João Pessoa apresentadas na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), em Dubai, nos Emirados Árabes, com objetivo de neutralizar as emissões líquidas de carbono até 2050, como o plantio de árvores nativas em vários espaços da cidade, nas ruas que recebem o programa de pavimentação.

Entre elas, ainda, a transformação de corredores como a Avenida Hilton Souto Maior, Três Ruas (Bancários) e a principal do Valentina Figueiredo em parques lineares, criação do Parque Socioambiental do Roger, além do início da substituição dos veículos da frota da prefeitura por veículos elétricos e o programa de LED, que está em curso e, muito em breve, terá contrato firmado para contemplar toda iluminação pública da Capital com lâmpadas mais econômicas e menos poluentes.

“É importante, nessa nova visão que estamos tendo, exemplificando João Pessoa para Niterói e outras cidades que também estão participando do projeto, de conscientização ambiental. Dessa forma, através de ações, de trocas de experiências, de relações que os municípios estão fazendo, levando essa consciência para a educação, eu tenho certeza que, maior que sejam os problemas, estamos no caminho certo para conviver com eles e, com certeza, melhorar cada vez mais a condição climática”, afirmou o prefeito, que também esteve acompanhado do secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, Welison Silveira.

O secretário de Meio Ambiente de Niterói, Luciano Paez, elogiou a política ambiental de João Pessoa, destacando que a cidade está entre as 17 do Brasil com um Plano de Ação Climática. “Estamos aqui muito entusiasmados com o trabalho que a gente vem desenvolvendo com o prefeito Cícero Lucena – ele está me entregando o Plano de Ação Climática, plano esse que também estamos construindo lá na cidade de Niterói. E, nesse sentido, João Pessoa tem contribuído muito com as pautas ambientais e climáticas nessa articulação e nessa integração entre gestões públicas”, enfatizou.

Plano de Ação Climática de João Pessoa – Lançado em junho de 2023, o plano apresenta ações e metas voltadas para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para tornar o Município mais resiliente, neutro em carbono, justo e inclusivo. Com um total de 37 ações estratégicas, as diretrizes estão divididas em 8 eixos temáticos: Mobilidade e Transporte Sustentável; Qualidade Urbana e Habitação; Áreas Verdes e Proteção Costeira; Gestão de Riscos Climáticos, Saneamento Ambiental e Saúde; Gerenciamento de Resíduos; Inclusão e Redução da Vulnerabilidade Social; e Energia de Baixo Carbono.