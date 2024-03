Hospital Municipal Santa Isabel promove neste sábado curso de acesso vascular guiado por ultrassom

01/03/2024 |

De olho em profissionais cada vez mais qualificados, garantindo assim melhor assistência e serviços mais especializados aos usuários da rede municipal de saúde, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promove o curso ‘Acesso Vascular Guiado por Ultrassom’, a partir deste sábado (2). Voltada para os médicos que integram o corpo clínico da unidade hospitalar, a capacitação é ofertada por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP).

O curso será ministrado pelo cirurgião vascular Augusto Cézar Lacerda Brasileiro. Serão 10 horas de conteúdo programático, onde o médico vai abordar questões como ajustes no aparelho de ultrassom; anatomia dos vasos pelo ultrassom; posicionamento do aparelho; organização do material para punção; como proteger a sonda para punção estéril; e técnicas de punção em modelo de gelatina.

“É um curso oferecido exclusivamente para os médicos assistenciais do Hospital Santa Isabel, através do NEP. Será um dia de imersão. O curso terá dois momentos. Na parte teórica, vamos ver todos os botões que podem ser ajustados para se ter a melhor imagem, anatomia dos vasos pelo ultrassom, posicionamento do aparelho, como organizar o material para punção, como proteger a sonda para punção estéril e as técnicas de punção. E na prática, vamos treinar em manequim de gelatina (Phantoms)”, explicou a enfermeira Margônia Batista Palitot, que coordena o Núcleo de Educação Permanente (NEP).

O curso seguirá nos próximos meses, sendo realizado em um sábado a cada mês, até que todos os profissionais estejam capacitados para usar o equipamento com segurança. Para garantir melhor aproveitamento teórico e prático, cada turma terá a participação de apenas 12 profissionais.