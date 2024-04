onde assistir ao vivo, escalações e estatísticas

Serra Branca x Botafogo-PB medem forças nesta terça-feira, às 16h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraibano. Como a primeira partida terminou empatada em 0 a 0, o vencedor nos 90 minutos finais garante vaga na finalíssima. Se terminar empatado, a definição será nos pênaltis.

O jogo é muito decisivo para a história do Serra Branca, que busca chegar ao confronto final do Campeonato Paraibano pela primeira vez na história. A equipe do técnico Ranielle Ribeiro aposta na força defensiva para alcançar o objetivo. Até aqui, o Carcará tem a melhor defesa do estadual, sofrendo apenas seis gols na competição.

O Botafogo-PB vinha de uma sequência positiva na Copa do Nordeste sob o comando de Moacir Júnior. No entanto, contra o Serra Branca, na primeira partida semifinal, o Belo voltou a oscilar e não conseguiu balançar as redes do adversário. Para chegar à final, o Belo vai precisar de um bom rendimento jogando fora de casa.

Estatísticas dos times

SERRA BRANCA : 10j | 5v | 3e | 2d |13gp | 6gc | 7sg

: 10j | 5v | 3e | 2d |13gp | 6gc | 7sg BOTAFOGO-PB: 10j | 5v | 3e | 2d | 13gp | 8gc | 4sg

Dia, horário e local de Serra Branca x Botafogo-PB

Dia: 02/04

02/04 Horário: 16h30

16h30 Local: Estádio Amigão, Campina Grande

Transmissão de Serra Branca x Botafogo-PB

Onde assistir: Globo (TV aberta) e ge (streaming) , com narração de Kako Marques , comentários de Phillipy Costa e reportagens de Iaco Lopes e I zabel Rodrigues .

e , com narração de , comentários de e reportagens de e I . Onde ouvir: a Rádio CBN Paraíba transmite as emoções de Serra Branca x Botafogo-PB, com narração de Raelson Galdino , comentários de Léo Alves e reportagens de Max Oliveira e Afonso Carlos .

a transmite as emoções de Serra Branca x Botafogo-PB, com narração de , comentários de e reportagens de e . Onde acompanhar: o Tempo Real do ge Paraíba acompanha a partida no Amigão.

Escalações prováveis

SERRA BRANCA: Rafael Mariano, Jefferson Feijão, Geovani, João Victor e Filipe Ramon; Lucas Gonçalves, Magno e Anderson Paraíba; Marcelo Toscano, Thiaguinho e Leilson. Téc.: Ranielle Ribeiro.

Rafael Mariano, Jefferson Feijão, Geovani, João Victor e Filipe Ramon; Lucas Gonçalves, Magno e Anderson Paraíba; Marcelo Toscano, Thiaguinho e Leilson. Ranielle Ribeiro. BOTAFOGO-PB: Dalton, Lenon, Sousa Tibiri, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo, Pedro Ivo, Lucas Siqueira e Warley Jr., Kiko e Pipico. Téc.: Moacir Júnior.

Arbitragem

Árbitro principal: Braulio Machado (Fifa-SC)

Braulio Machado (Fifa-SC) Assistente 1: Fabrini Bevilaqua (Fifa-SP)

Fabrini Bevilaqua (Fifa-SP) Assistente 2: Eduardo Cruz (Master-MS)

Eduardo Cruz (Master-MS) Quarto árbitro: Diego Sidral (CBF-SC)

Diego Sidral (CBF-SC) VAR: Charly Wendy (Fifa-SC)

Charly Wendy (Fifa-SC) AVAR: Johnny Barros (CBF-SC)

Dia a dia do Botafogo-PB

O Botafogo-PB se reapresentou após o empate no jogo de ida da semifinal do Paraibano. O time fez o trabalho regenerativo já mirando o duelo de volta.

O elenco botafoguense encerrou a sua preparação para encarar o Serra Branca no Estádio Amigão.

O Serra Branca divulgou os valores dos ingressos para a partida desta terça-feira. Os valores variamde R$ 20,00 a R$ 80,00.

Arquibancada Geral (visitante)

Meia: R$ 20,00

R$ 20,00 Inteira: R$ 40,00

Arquibancada Sombra (mandante)

Meia: R$ 20,00

R$ 20,00 Inteira: R$ 40,00

Cadeiras

Meia: R$ 40,00

R$ 40,00 Inteira: R$ 80,00

