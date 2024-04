onde assistir ao vivo, escalações e estatísticas

Treze x Sousa medem forças nesta quarta-feira, às 20h15, no Estádio Amigão, em Campina Grande, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraibano. Como a primeira partida terminou com vitória do Dinossauro por 2 a 1, os sertanejos podem empatar que garantem vaga na final. O Galo precisa vencer por dois gols de diferença para chegar a decisão no tempo normal. Se os trezeanos vencerem por um gol de diferença, a definição será nos pênaltis.

Atual campeão paraibano, o Treze busca chegar ao confronto final mais uma vez. O time ganhou uma sobrevida após conseguir descontar quando perdia para o Sousa por 2 a 0 no primeiro jogo semifinal. Agora o Galo aposta na força em casa e com o apoio da torcida para reverter a desvantagem.

O Sousa tenta emplacar mais uma final de Paraibano, a terceira nos últimos quatro anos. Para chegar lá, o time vai precisar segurar o Treze em seus domínios, e o elenco de Paulo Schardong se mostra preparado para fazer história mais uma vez.

Estatísticas dos times

TREZE: 10j | 7v | 0e | 3d | 12gp | 7gc | 5sg

10j | 7v | 0e | 3d | 12gp | 7gc | 5sg SOUSA: 10j | 5v | 2e | 3d |13gp | 7gc | 6sg

Dia, horário e local de Treze x Sousa

Dia: 03/04

03/04 Horário: 20h15

20h15 Local: Estádio Amigão, Campina Grande

Transmissão de Treze x Sousa

Onde assistir: ge , com narração de Kako Marques , comentários de Phillipy Costa e reportagens de Max Oliveira e I zabel Rodrigues .

, com narração de , comentários de e reportagens de e I . Onde ouvir: a Rádio CBN Paraíba transmite as emoções de Treze x Sousa, com narração de Edson Maia , comentários de Léo Alves e reportagens de Marcos Siqueira e Afonso Carlos .

a transmite as emoções de Treze x Sousa, com narração de , comentários de e reportagens de e . Onde acompanhar: o Tempo Real do ge Paraíba acompanha a partida no Amigão.

Escalações prováveis

TREZE: Igor Rayan, Van, Luis Fernando, Rafael Castro e Higor; Edmundo, Juninho e Gui Campana; Xandy, Will Viana e Thiaguinho. Téc.: William De Mattia.

Igor Rayan, Van, Luis Fernando, Rafael Castro e Higor; Edmundo, Juninho e Gui Campana; Xandy, Will Viana e Thiaguinho. William De Mattia. SOUSA: Bruno Fuso, Iranilson, Breno Cézar, Marcelo Duarte e Jackson; Hebert, Felipe Jacaré, Alexandre Aruá e Reinaldo; Hiago e Diego Ceará. Téc.: Paulo Schardong.

Arbitragem

Árbitro principal: a definir

a definir Assistente 1: a definir

a definir Assistente 2: a definir

a definir Quarto árbitro:a definir

Dia a dia do Treze

O Treze se reapresentou no Estádio Presidente Vargas e iniciou a preparação para encarar o Dinossauro.

O elenco trezeano encerra a preparação para encarar o Sousa no Campeonato Paraibano.

