Secretaria Municipal de Saúde participa da Semana de Prevenção às Arboviroses

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está participando da Semana de Prevenção às Arboviroses, que acontece a partir desta segunda-feira (25) e segue até a próxima sexta-feira (29). Ao longo da semana, os profissionais de saúde estarão reforçando, junto à população, o convite para dedicar alguns minutos por semana para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti em suas residências.

Nesta semana, a SMS também está realizando, por meio da Vigilância Epidemiológica e Atenção Básica, ações nas unidades de saúde da família (USFs), com orientações e rodas de conversa nas salas de espera. As USFs localizadas em territórios com maior índice de infestação predial, de acordo com o último Levantamento de Índice Rápido do Aedes (LIRAa), também estarão realizando atividades com a participação dos agentes de endemias e batidas de foco na região.

“Temos tido uma queda considerável nos números de casos de arboviroses, sobretudo de dengue, entretanto, o alerta continua e precisamos seguir com as medidas de prevenção para manter nossos números baixos e nossa população saudável, por isso, contamos com o apoio de todos para seguir nessa luta contra o Aedes aegypti”, destaca o secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira.

A Semana de Prevenção acompanha a Campanha do Ministério da Saúde “Tem 10 minutinhos?”, que explica ser esse o tempo necessário para medidas de prevenção ao Aedes aegypti. É possível conhecer a campanha clicando neste link.

“Enquanto Vigilância Epidemiológica, além do monitoramento de doenças, nosso papel também é coordenar ações para prevenir o adoecimento da população, por isso, é tão importante nosso trabalho em conjunto com a atenção primária e unidades de saúde, para desenvolver essas ações cada vez mais perto da população”, explica a gerente de vigilância epidemiológica da SMS, Danielle Melo.

Números – A cidade de João Pessoa apresentou uma queda no registro de casos de dengue durante o mês de outubro, com apenas 48 casos da arbovirose. Em comparação com o mês de março, quando foram confirmados 1.351 casos, a queda é de mais de 96%, de acordo com dados da Gerência de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

De janeiro até junho foram registrados 4.717 casos, sendo os meses de março e abril com mais registros, respectivamente 1.351 e 1.078. Já em julho foram confirmados 509 casos, em agosto 453 e em setembro 341.