Campina Grande fechou o mês de setembro com saldo positivo de 1.038 na geração de emprego | Prefeitura de Campina Grande – PB

Município superou capitais como João Pessoa e Natal/RN, em saldo positivo

Mais uma vez Campina Grande segue em alta com a oferta de vagas de trabalho com carteira assinada. O mês de setembro já é o 21º mês consecutivo com saldo positivo segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal. Neste mês, Campina Grande registrou 3.520 novas vagas de emprego, 2.482 desligamentos, totalizando 1.038 em saldo positivo e desta forma, segue à frente no saldo de setembro de cidades como: João Pessoa/PB (489), Mossoró/RN (371), Natal (918) e Caruaru/PE (503).

Foto: Emanuel Tadeu

Apenas em 2022, Campina Grande registrou 30.732 contratações e 25.057 desligamentos, ou seja, saldo de 5.666. O setor de serviços obteve o melhor desempenho neste ano, com o saldo de 4.705, seguido por comércio com 609 e construção, com o saldo positivo de 387. Até o mês de setembro, 100% da gestão do Prefeito Bruno Cunha Lima registrou saldo positivo no município segundo o CAGED.

A secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Laryssa Almeida, comemora os números divulgados e fala sobre a expectativa para os próximos meses de 2022: “Estamos focados nas políticas para a geração de empregos e renda, e registramos resultados exitosos. Com a aproximação do natal e réveillon, é esperado um aumento no número de contratações e também um aquecimento econômico puxado pelos setores de serviço e comércio. Ainda teremos o impacto da Copa do Mundo”. Dentre as ações para esse último bimestre do ano, a secretária destaca o potencial do principal evento deste período. “O Natal Iluminado está chegando e queremos a cidade envolvida no clima natalino e de confraternizações, para aquecer ainda mais a nossa economia local”, pontua a secretária.

Segundo a coordenadora do Sine Municipal, Soraya Brasileiro, esse número do Caged é mais um ótimo desempenho dentre tantos outros que foram obtidos ao longo deste ano. “São vários os fatores que nos permitem obter esses resultados positivos e o maior deles é o empenho das nossas equipes focadas na empregabilidade dos campinenses. Campina Grande certamente é a cidade do trabalho e a prefeitura segue um ritmo de desenvolvimento crescente com vistas a melhorar cada vez mais”, finalizou.

Codecom