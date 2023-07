Praça Rio Branco

Grupo Porta do Sol leva samba e chorinho para o Sabadinho Bom deste fim de semana

07/07/2023 | 18:00 | 98

A atração do Sabadinho Bom deste final de semana é o grupo Porta do Sol, com participação especial do saxofonista Gilbert Monteiro. Juntos, vão levar sambas e chorinhos, embalando o público. O evento, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, no Centro, a partir do meio-dia.

“O Sabadinho Bom é uma experiência musical e artística, mas também uma ação social extremamente relevante para a Prefeitura de João Pessoa, porque a Praça Rio Branco se transformou num ambiente de encontro das pessoas aos sábados. Não é só um evento musical. É uma troca de experiência, a conversa, escuta da boa música, a dança. Essa tem sido a característica do nosso Sabadinho Bom. Não paramos e a tendência é sempre tentar melhorar essa ação”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O repertório está recheado de choros e sambas, dos mais tradicionais aos clássicos. “Para quem gosta muito de choro, selecionamos algumas obras bastante conhecidas da música instrumental brasileira, que ganharam essa notoriedade pela virtuosidade da interpretação”, declara Gilbert.

Entre as canções que serão tocadas estão Carinhoso, de Pixinguinha; Receita de Samba, de Jacob do Bandolim; Espinha de Bacalhau, de Severino Araújo; Saxofone, por que choras?, de Severino Rangel de Carvalho, o Ratinho.

Os instrumentistas são Clailton França, no trombone; Marcos Andrade, no cavaquinho; Saulo Soares, na bateria; Eduardo Fiorussi, no violão; Francisco Neto, no pandeiro, e Gilbert Monteiro, no sax soprano e tenor.

“Avalio de forma muito positiva o Sabadinho Bom, pois é um espaço que nos proporciona fazer música instrumental brasileira. Eu, particularmente, sou um amante dessa forma de fazer música. Que seja um show maravilhoso e cheio de energias positivas. Que o público compareça para curtir, dançar e apreciar uma boa música”, convidou Gilbert Monteiro.