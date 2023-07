PALPITES Botafogo-PB x Paysandu: 3 MELHORES APOSTAS PARA A PARTIDA DA SÉRIE C, ESCALAÇÕES

A partida entre Botafogo-PB x Paysandu é válida pelo Brasileirão série C 2022. A bola rola HOJE (27/06) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Botafogo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

O jogo entre Botafogo-PB e Paysandu promete ser uma partida emocionante na Série C do Brasileirão 2023. Com base nas estatísticas e no desempenho das equipes, aqui estão três apostas que se destacam para esse confronto imperdível.

Ambas as equipes marcam: SIM

Uma aposta interessante para esse duelo é que ambas as equipes marquem gols. Tanto o Botafogo-PB quanto o Paysandu têm apresentado um bom desempenho ofensivo ao longo da competição. Nos jogos disputados até agora, é comum ver os dois times balançando as redes adversárias. Portanto, a expectativa é de um confronto movimentado e com gols de ambos os lados.

Total de gols: Mais de 2,5

Outra opção de palpite é que o número total de gols na partida seja superior a 2,5. Embora as equipes não apresentem uma média elevada de gols por jogo, há indícios de que esse confronto possa ter uma boa quantidade de tentos. Tanto o Botafogo-PB quanto o Paysandu têm mostrado capacidade de marcar gols, o que aumenta a probabilidade de um placar mais elástico.

Resultado: Vitória do Botafogo-PB

A terceira aposta sugerida é a vitória do Botafogo-PB. Embora as equipes estejam próximas na tabela de classificação, o fator casa pode ser determinante para o Belo conquistar os três pontos. O time paraibano tem apresentado uma boa consistência em seus jogos e contará com o apoio de sua torcida para buscar a vitória. Portanto, o palpite é de que o Botafogo-PB saia vitorioso nesse confronto.

Acompanhe as últimas notícias e as prováveis escalações:

Botafogo-PB: O Botafogo-PB ocupa a 7ª posição na Série C, com 14 pontos conquistados em nove rodadas. A equipe paraibana tem mostrado um desempenho equilibrado até o momento, com três vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. No último confronto, empatou em 1 a 1 com o Náutico. O técnico Felipe Surian deve escalar a equipe com Mota, Ricardo Luz, Lucas Santos, Pedro Carrerete, Zé Mário, Wesley Dias, Netinho, Gerson Magrão, Mateus Anderson, Jailson e Tiago Reis.

Paysandu: O Paysandu ocupa a 12ª posição na tabela da Série C, com 12 pontos em nove jogos. O time paraense acumula três vitórias, três empates e três derrotas até o momento. Na última partida, venceu o Floresta por 2 a 1. O técnico ainda não confirmou a escalação, mas espera-se que o time conte com Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão, Guilherme Romão, Falcão, Juninho Valoura, Lucas Lima, João Paulo, Renato e Rômulo.

Botafogo-PB x Paysandu – ASSISTIR AO VIVO, PLACAR ONLINE

PALPITES Campeonato Brasileiro Série C

PALPITES DA SÉRIE C

20:00 Botafogo-PB 2 x 1 Paysandu

