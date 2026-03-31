SESAD DIVULGA NOVO CONOGRAMA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A campanha de vacinação antirrábica em São José do Seridó está em andamento e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesad) organizou cronograma para que os são-josé-seridoenses fiquem informados sobre os locais e horários que ocorrerão os atendimentos.





“Esta é importante ação é desenvolvida pela equipe da Vigilância Sanitária de nosso município e é de fundamental importância que nossos municípios fiquem atentos a datas e horários, e compareçam aos locais de vacinação com seus respectivos pets”, frisou a titular da Sesad, Nara Regina.





Confira cronograma:





Dia: 28/09 (terça-feira)

Local: em frente a barbearia de Walter, na Rua 13 de Maio, bairro Liberdade;

Horário: 7h as 11h;





Dia: 29/09 (quarta-feira)

Local: em frente à residência de Zé de Côco, na Rua Joaquim Cirilo, bairro João Garcia de Araújo;

Horário: 7h as 11h;





Dia: 30/09 (quinta-feira)

Local: Rodoviária Municipal, na rua José Menino, bairro Beira Rio;

Horário: 7h as 11h;





Dia D: 02/10 (sábado)

Local: no pátio da Sesad, na Rua Joaquim Loló, Centro;

Horário: 7h as 11h;