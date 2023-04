Infraestrutura

Cícero Lucena autoriza obras em cinco vias e Jardim São Paulo passará a ser 100% pavimentado

03/04/2023 | 10:00 | 61

Mais um bairro de João Pessoa vai alcança o patamar de 100% pavimentado. Trata-se do Jardim São Paulo, que terá quatro vias pavimentadas após autorização do prefeito Cícero Lucena, na manhã desta segunda-feira (3). Na ocasião o gestor também assinou ordem de serviço para obras em via do Jardim Cidade Universitária. O ato faz parte do programa ‘Agora tem Trabalho’, que vai calçar e urbanizar mais de mil ruas em toda a cidade.

“Iniciamos a semana com mais uma ação desse trabalho de qualificação das ruas. Aqui na Cidade Universitária essa rua era conhecida como piscinão, era um dos maiores pontos de alagamento da cidade e que vai ter uma solução. Além disso estamos garantindo mais um bairro com 100% das ruas calçadas, o que ainda vai ser uma realidade em muitas outras localidades”, afirmou o prefeito.

Serão pavimentadas as ruas Comerciante Manoel Benício Pereira, Francisco Barreto Diniz, Professora Maria das Graças Araújo e Roberto Djalma Guedes Pereira, todas no Jardim São Paulo. Na Cidade Universitária foi contemplada a Rua Enfermeira Ana Maria Barbosa de Almeida.

As vias vão receber o novo padrão de infraestrutura e urbanismo da cidade, com calçamento em paralelepípedo, drenagem, calçadas padronizadas e itens de acessibilidade. A gestão também tem plantado mudas de plantas em frente às residências em que os moradores manifestem interesse. O investimento total é de R$ 4,3 milhões.

A moradora Josi Alves, que vive na Rua Enfermeira Maria Barbosa há 20 anos, comemorou a obra. “Recebo esta notícia com extrema felicidade. Pra gente é muito valoroso. Entra gestão e sai gestão e recebíamos só promessas. Finalmente conquistamos e vai chegar com uma estrutura de tanta qualidade”, afirmou.

Bairros finalizados – O Jardim São Paulo será o sétimo bairro a atingir 100% de cobertura de pavimentação dentro do programa ‘Agora tem Trabalho’, da atual gestão municipal. Já estão em obras as últimas vias do Bairro dos Estados, Pedro Gondim, Jaguaribe, Trincheiras e Castelo Branco. No Jardim Oceania, todas as obras já foram finalizadas e entregues à população.

Cidade Universitária – O Jardim Cidade Universitária já faz parte do programa. De acordo com o secretário municipal da Infraestrutura, Rubens Falcão, o bairro conta com duas ruas finalizadas, sete com obras em andamento, cinco já contratadas e seis em fase de licitação, totalizando 20 vias.

Estiveram presentes o deputado federal Mersinho Lucena; os vereadores Bosquinho, Marcilio do HBE, Coronel Sobreira, Odon Bezerra e Tarcísio Jardim; o secretário municipal da Infraestrutura, Rubens Falcão; e o secretário executivo Luciano Pereira.