No Rancho Fundo – Resumo dos capítulos 131 a 136 da novela da Globo de 16 a 21/09

RESUMO SEMANAL – NOVELA “NO RANCHO FUNDO”

**Semana de 16 a 21 de setembro de 2024**

Capítulo 131 (16/09/2024)

Seu Tico Leonel impede Margaridinha de questionar sobre sua mãe e manda a menina deixar o cabaré. Tia Salete compartilha suas esperanças com Dracena, enquanto Deodora manipula Ariosto para oficializar seu relacionamento. Quinota convida Dracena para um jantar, mas se depara com Blandina e Artur. Zefa Leonel se culpa por manter um segredo de Tia Salete. Dracena nota o interesse de Blandina por Artur. Seu Tico Leonel e Vespertino brigam por Margaridinha. Caridade e Nastácio se tornam um casal. Torquato Tasso insiste para Quinota que Artur deve saber sobre sua gravidez. Tia Salete suspeita que Quinota está grávida.

**Capítulo 132 (17/09/2024)**

Zefa Leonel pede a Tia Salete para manter segredo sobre a gravidez de Quinota. Quinota promete a Torquato Tasso que revelará a Artur sobre o bebê no momento certo. Artur ajuda Blandina com investimentos, sem perceber seus sentimentos por ele. Benvinda convence Seu Tico Leonel a permitir que Margaridinha cuide de sua vida. Deodora se une a Nivalda. Guilherme Tell fica triste ao ver Nastácio e Caridade juntos. Tia Salete tem uma visão sobre seu parto. Margaridinha volta a trabalhar com Vespertino. Jordão Nicácio solicita mais dinheiro para o garimpo ilegal. Quinota sofre um acidente.

**Capítulo 133 (18/09/2024)**

Torquato Tasso ajuda Quinota com o acidente, enquanto ela se preocupa com o bebê. Deodora a convida para jantar. Blandina sugere a Marcelo Gouveia que intensifiquem suas estratégias contra Artur e Quinota. Artur resgata Guilherme Tell de um restaurante. Tia Salete revela a Zefa Leonel sua visão sobre a criança, que disfarça suas emoções. Deodora pressiona Ariosto a cobrar a dívida de Zefa Leonel. Corina Castelo faz uma oferta de emprego a Dracena, que recusa. Caridade compartilha seus sonhos com Nastácio. Blandina implora para Dona Castorina parar de trabalhar como faxineira. Artur descobre que Quinota está grávida.

**Capítulo 134 (19/09/2024)**

Artur confronta Quinota sobre a gravidez. Deodora pressiona Caridade a cozinhar para seu jantar. Dra. Alba questiona a situação financeira dos Leonel. Corina Castelo se irrita com a atenção que o trabalho de Tia Salete recebe. Deodora convida Quintilha para seu jantar, que recusa. Artur revolta-se ao saber que Quinota escondeu a gravidez. Blandina interrompe a conversa entre Artur e Quinota. Caridade suspeita de um casal de estrangeiros no seu restaurante. Quinota revela a Blandina que já sabe quem ela é de verdade.

**Capítulo 135 (20/09/2024)**

Quinota acusa Blandina de roubar Zé Beltino e exige que se afaste de sua família. Os Leonel recebem uma intimação judicial de Primo Cícero. Quinota conta a Zefa Leonel que Artur descobriu sobre sua gravidez. Dona Castorina conforta Blandina após a briga com Quinota. Juquinha e Seu Tico Leonel armam um plano para enganar Primo Cícero. Tia Salete e Corina Castelo se enfrentam. Dracena e Zé Beltino jantam juntos. Fubá Mimoso chega à cidade procurando Quintilha. Blandina revela a Marcelo Gouveia sobre a gravidez de Quinota. Caridade expulsa Deodora do restaurante após ofensas contra Zefa Leonel. Blandina provoca Artur contra Quinota.

**Capítulo 136 (21/09/2024)**

Artur, em conversa com Blandina, acredita que Quinota o odeia. Quintilha teme a presença de Fubá Mimoso, que nota o anel de noivado de sua esposa. Primo Cícero cai no plano de Juquinha e Seu Tico Leonel, deixando seu celular na casa do parente. Marcelo Gouveia e Blandina planejam contra Artur. Tobias Aldonço conta a Fé sobre o marido de Quintilha na cidade. Primo Cícero revela a Fé e Tobias que Militana lhe pediu para desistir das terras de Zefa Leonel. Tobias e Fé encontram o celular de Seu Tico Leonel, sem saber que é dele. Quinota decide falar com Artur, mas encontra uma surpresa com Blandina.

