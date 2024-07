Saiba quais as vacinas são recomendadas pela Anvisa para quem vai viajar

Viajar é uma atividade que requer muito planejamento. Para quem pretende passear para outros estados ou países nas férias, é importante se programar e atualizar a caderneta de vacinação. Mas não é só isso, alguns países exigem certos tipos de vacina para que o turista possa passar pela imigração, por isso, os profissionais de saúde alertam manter o documento atualizado e atenção para os prazos da retirada do Certificado Internacional de Vacinação (CIVP).

Não há calendário internacional de vacinação único que contemple todos os viajantes. Por isso, os imunizantes são indicados por cada país e são constantemente atualizados para garantir a cobertura de doenças endêmicas, dessa forma, é necessário conferir o destino antes de sair de casa e levar os documentos exigidos por cada país ou estado de destino.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orienta os turistas brasileiros que garantam sua proteção, principalmente, com as vacinas contra febre amarela, poliomielite, tríplice bacteriana (contra tétano, difteria e coqueluche), Covid-19, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e hepatite A e B. O alerta vale tanto para viagens nacionais quanto internacionais.

Já para os turistas estrangeiros que venham ao Brasil, os órgãos de Vigilância Sanitária e Epidemiológica no Brasil recomendam que estejam com esquema de vacinação completo para difteria, tétano e poliomielite, de acordo com as indicações preconizadas no país de origem. Há, ainda, algumas regiões onde se faz necessário tomar a vacina que protege contra Febre Amarela, indicada para residentes e viajantes que se destinam as Áreas Com Recomendação de Vacinação (ACRV), com pelo menos 10 dias de antecedência da data da viagem.

Da Febre Amarela, após tomar a vacina, é necessário emitir o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP). O documento tem validade vitalícia, é obrigatório para todas as idades e pode ser emitido de forma online no portal de serviços do Governo Federal. Caso não seja possível tomar a vacina, por alguma contraindicação, deve-se ter um Certificado de Isenção assinado por um médico.

Atualização da caderneta – Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem manter o documento de vacinação em dia. Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população para buscar um serviço de saúde e colocar em dia a vacinação.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta sexta-feira (5):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência)

Home Center Ferreira Costa

Apenas as vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Apenas as vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Apenas as vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)