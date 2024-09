Péricles, Davizão e Sorriso Maroto em João Pessoa

Os artistas Péricles, Davizão junto com as bandas Sorriso Maroto, Menos é Mais e Pagode do Meu Agrado se apresentam neste dia 14 de setembro, a partir das 16h, no Samba Brasil Paraíba, que agora ocorrerá no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa.

A mudança de local do Samba Brasil Paraíba acontece em virtude de uma decisão da Justiça que determinou a proibição dos shows no estacionamento da faculdade Uniesp, onde o evento aconteceria inicialmente.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pela internet e custam entre R$190 e R$440.

Para reembolso do valor do ingresso, a organização do evento disponibilizou o WhatsApp (85) 98587-9053.