Cícero Lucena apresenta obras e equipamentos a parlamentares de Pernambuco, que classificam gestão como referência para o Brasil

O prefeito Cícero Lucena tem reiterado que as obras e serviços públicos não devem ter qualidade inferior a qualquer outro padrão. Em João Pessoa, ele tem imprimido um ritmo forte de trabalho e colocado a excelência na reconstrução de escolas para um padrão tecnológico, parques lineares, intervenções em mobilidade urbana, pavimentação de ruas, recuperação e construção de equipamentos de saúde. Nesta quinta-feira (14), o gestor da Capital apresentou algumas dessas experiências para uma comitiva de parlamentares de Pernambuco, que alçaram a gestão pública municipal ao posto de referência para o Brasil.

Cícero Lucena recebeu a deputada federal Clarissa Tércio, a vereadora recifense Missionária Michelle Collins, além de gestores públicos pernambucanos, que se impressionaram com o que está sendo colocado em prática pela Prefeitura de João Pessoa para oferecer uma perspectiva melhor para a população. A comitiva visitou unidades de ensino e suas ferramentas tecnológicas, obras que estão transformando as Três Ruas em Parque, com projeto de mobilidade urbana, Centro de Doenças Raras e a primeira Farmácia Container, ambos no Bancários.

“Uma das áreas que Deus tem nos permitindo mais avançar é na Educação”, iniciou o prefeito durante visita na Escola Aruanda. “Eu sou fruto da escola pública – municipal, estadual e federal – e, como forma de retribuir a minha formação, estamos cuidando da Educação em João Pessoa, garantindo a melhora da parte física, dotando de tecnologia e oferecendo uma pedagogia moderna”, afirmou Cícero Lucena se referindo ao trabalho que já reconstruiu 34 unidades de ensino na Capital e incorporou salas Google, Maker e projetos de cultura e esportes.

A deputada Clarissa Tércio disse que se impressionou com tudo que viu e também destacou o zelo dos profissionais no cuidado com os usuários e projetou João Pessoa como modelo para o Brasil. “Ver a gratidão do povo, a gratidão das crianças pelo trabalho do prefeito Cícero é ver que realmente é possível. Então, eu quero aqui me colocar à disposição como deputada federal, lá em Brasília, para estar caminhando junto ao prefeito Cícero, porque João Pessoa é uma referência para o Brasil. Eu faço questão de dizer aqui porque eu vi com os meus próprios olhos, antes eu só podia saber de ouvir falar, mas estive aqui, vi o quanto é possível a gente fazer cada dia mais e melhor”, afirmou a deputada.

Já a Missionária Michelle Collins, vereadora do Recife, além da qualidade das obras, destacou o olhar humano da gestão municipal. “Eu estou impactada com tudo que vi aqui. Muita competência, trabalho sério, empenho e também vi muito amor e coração envolvido, porque quando temos amor e coração, dentro do serviço público tudo flui. E é isso que eu vi aqui. Quero agradecer muito ao prefeito Cícero, que nos recebeu com tanto carinho, nos acolheu nessa cidade, e aqui nós recebemos uma verdadeira aula de gestão pública. Eu estou saindo daqui com megas experiências, vi a farmácia popular, vi o centro de referência, escola de referência, creche de referência, equipamento de ressocialização de jovens, de prevenção às drogas, tudo que eu vi aqui foi referência e a gente está levando ideias para Recife”, afirmou.

Equipamentos e obras visitadas:

-Parque das Três Ruas, no Bancários: está com 60% da obra já executadas. A Prefeitura está transformando uma área imensa em espaços de lazer, com praças, playgrounds, pistas de cooper, além de quatro corredores viários em asfalto para melhorar a mobilidade urbana na região.

-Centro de Doenças Raras, no Bancários: é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e é o único da região Nordeste a atender cerca de 1.000 pacientes por mês. No Centro, estão cadastradas 7.298 pessoas residentes na Capital e de outras cidades da Paraíba, além do Maranhão, Piauí, Mato Grosso e Goiás.

-Escola Municipal Aruanda, no Bancários: unidade modelo que a Prefeitura está implementando em toda rede de ensino.

-Farmácia Container, no Bancários: tem a finalidade de atender, principalmente, aos cidadãos que não têm a possibilidade de receber remédios e insumos no horário de atendimento das farmácias das Unidades de Saúde da Família (USFs) e também as pessoas com receitas prescritas por médicos das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais municipais.

-Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), em Mangabeira: com obras avançadas para construção de teatro, biblioteca, parquinho adaptado para crianças com deficiência, pavilhão, parque aquático com piscina semiolímpica, piscina infantil e vestiário, um campo de futebol society e estacionamento.