PL define novo diretório em Santa Rita e quer anular convenção; veja composição

Presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto / Foto: Cristiano Mariz / O Globo.

A Executiva Nacional do PL definiu, no fim da tarde desta quarta-feira (07), a nova composição do diretório municipal em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. A mudança ocorre porque a antiga direção insistiu numa aliança com o candidato Nilvan Ferreira (Republicanos), contrariando uma orientação do partido.

De acordo com certidão registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o partido passa a ser comandado por Thiago Costa Meireles. Ele foi incumbido de anular os atos do partido praticados em convenção partidária no fim do último mês. (Veja logo abaixo a nova composição).

O PL havia concordado em firmar uma aliança com Nilvan, oriundo de uma aproximação com o campo conservador em disputas passadas, mas desistiu do apoio depois de uma orientação do presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, que vetou alianças do PL com partidos de esquerda.

Em Santa Rita, o Republicanos, partido de Nilvan, formou chapa com o PSB, do governador João Azevedo, o que se encaixa na norma estabelecida pela Executiva Nacional do PL.

Com a mudança do diretório, a tendência é que o partido não apoie nenhum candidato à Prefeitura de Santa Rita, ficando apenas com representantes na disputa pela Câmara Muncipal.

Nesta quarta-feira (07), em entrevista à Rádio CBN, o antigo presidente do PL em Santa Rita chegou a bater de frente com a orientação nacional e garantiu que seguiria apoiando Nilvan, precipitando uma mudança rápida do comando do partido na cidade.

Esse texto será atualizado.

Veja nova composição abaixo