Cruzeiro-PB vence Serra Branca e abre vantagem na final do Paraibano Sub-20

O Cruzeiro-PB derrotou o Serra Branca por 2 a 0 no Amigão, na primeira partida da final do Campeonato Paraibano Sub-20. João Vitor abriu o placar no fim do primeiro tempo, aproveitando uma falha defensiva, e Sousa ampliou no início da segunda etapa, isolando-se como artilheiro do campeonato com 10 gols.

Com a vitória, o Cruzeiro-PB pode perder por até um gol de diferença no jogo de volta, que será disputado no Zezão, em Itaporanga, em data ainda a ser definida pela FPF-PB. A equipe de Itaporanga mostrou superioridade e agora está a um passo de conquistar o título estadual.

Assista Serra Branca x Cruzeiro-PB na íntegra

Serra Branca x Cruzeiro-PB pela final do Campeonato Paraibano Sub-20 2024. Arte/Jornal da Paraíba

