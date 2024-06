Proposta de R$ 600 Milhões pela Parte da 777 Partners na SAF do Vasco Encontra Resistência A 777 Partners, empresa norte-americana detentora de 70% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Vasco, recebeu uma proposta substancial de cerca de R$ 600 milhões para vender sua participação no clube. Segundo apuração da Super Rádio Tupi, um grupo ainda não identificado apresentou a oferta à 777 Partners, que, porém, demonstra resistência em aceitá-la. A empresa está decidida a continuar a batalha judicial com o clube. Desde sua chegada há quase dois anos, a 777 Partners já investiu mais de R$ 310 milhões no Vasco. Apesar da oferta financeiramente atrativa, há uma forte resistência interna à venda. Para os sócios da empresa, aceitar a proposta significaria admitir culpa e demonstrar fraqueza diante de outros credores. Desafios Judiciais e Financeiros A situação da 777 Partners é complicada, com processos legais tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Nos EUA, enfrenta um processo movido por um fundo inglês que busca receber R$ 10 bilhões do fundo liderado por Josh Wander, ex-CEO da 777. Na Europa, especificamente na Bélgica, onde a empresa é proprietária do Standard Liège, enfrenta acusações de não pagar cerca de R$ 20 milhões ao clube, resultando no bloqueio de seus bens por ordem judicial. Apesar desses desafios, a 777 Partners está determinada a intensificar sua disputa judicial com o Vasco. A empresa assegura que tem cumprido todas as suas obrigações contratuais com o clube, enquanto o Vasco defende o contrário, argumentando que a empresa não estava apta a gerir o futebol. Atualmente, a gestão do futebol do Vasco está sob comando da associação, devido a uma liminar obtida pelo clube. Observação do Vasco O Vasco, por sua vez, acompanha a situação de perto, embora não tenha poder de decisão sobre a oferta feita diretamente à 777 Partners. O clube está na expectativa de uma possível mudança na gestão do futebol. Enquanto isso, o presidente Pedrinho tem se empenhado em manter as finanças sob controle, garantindo que os salários dos jogadores não sejam atrasados, através de uma estratégia financeira cuidadosa. O Conselho de Administração da SAF do Vasco, composto pelo presidente Pedrinho, pelo vice jurídico Paulo Salomão, e pelo vice de relações institucionais José Luiz Trinta, deverá nomear um novo CEO para a sociedade, após a saída de Lucio Barbosa no início da semana. Enquanto isso, Pedro Martins, como supervisor, e Felipe, como diretor técnico, permanecem em seus cargos no futebol vascaíno. — **Fonte:** Super Rádio Tupi

Exigências de Philippe Coutinho não agradaram Pedrinho, revela Edmundo Sexta-feira, 14/06/2024 – 23:10

SEGUNDO CRAQUE EDMUNDO EXIGÊNCIAS DE COUTINHO NÃO TERIA AGRADADO PEDRINHO.-As exigências feitas por Philippe Coutinho não agradaram o Pedrinho. Na Torcida Vascaínos @NT_VascainoSEGUNDO CRAQUE EDMUNDO EXIGÊNCIAS DE COUTINHO NÃO TERIA AGRADADO PEDRINHO.-As exigências feitas por Philippe Coutinho não agradaram o Pedrinho. -Provavelmente no retorno à cidade do Rio de Janeiro, ele (o Pedrinho) deve, eu acho que vai procurar o Philippe Coutinho e concretizar essa contratação, caso ele concorde com as exigências que foram feitas.

Em uma recente entrevista ao canal “Atenção Vascaínos”, o diretor da Kappa revelou que a empresa paga muito mais que 600 mil reais por ano ao Vasco da Gama, chegando a desembolsar esse valor mensalmente. Esta declaração desmente as informações anteriores e destaca o forte compromisso financeiro da Kappa com o clube carioca.

Urgente: Cyrela ou Rede D’Or? Potencial construtivo de São Januário, Vasco, será fechado com outra empresa

De acordo com o canal “Atenção Vascaínos“, o Vasco da Gama já possui uma venda de potencial construtivo encaminhada. No entanto, a transação não será realizada com as empresas Cyrela ou Rede D’Or, conforme rumores anteriores. A identidade do novo parceiro ainda não foi divulgada, mas a negociação promete ser um passo importante para o clube.

Possível Retorno de Ramón e Emiliano Díaz ao Vasco Agita Bastidores do Futebol

TREINADORES DE VOLTA?

O cenário do futebol brasileiro está em alvoroço com a possibilidade do retorno de Ramón Díaz e Emiliano Díaz ao comando do Vasco da Gama. Segundo o jornalista Pedrosa, se fossem chamados para retornar, a dupla estaria disposta a aceitar a oferta e reassumir o comando técnico do clube carioca.

Essa especulação ganhou força após um vídeo divulgado no canal do YouTube “Cortes do Garone”, onde foi discutida a possível volta dos treinadores. “Não me surpreenderia se Ramón Díaz e Emiliano voltassem ao Vasco”, afirmou Garone, destacando a relação histórica e a capacidade técnica dos argentinos.

Contexto Atual

A notícia surge em um momento delicado para o Vasco da Gama. Com a recente atuação de Álvaro Pacheco nos últimos dois jogos, muitos torcedores e críticos estão debatendo sobre a continuidade da atual gestão técnica. Uma pesquisa foi lançada para sondar a opinião da torcida sobre a possível volta de Ramón Díaz.

Repercussão na Mídia

A possibilidade do retorno dos Díaz ao Vasco foi amplamente discutida nas redes sociais e meios de comunicação. A hashtag #sbtsportsrio viralizou, com milhares de torcedores expressando suas opiniões e expectativas sobre essa possível mudança.

Histórico dos Díaz no Vasco

Ramón Díaz e seu filho Emiliano têm um histórico significativo no Vasco. Durante sua passagem anterior, a dupla conseguiu melhorar o desempenho da equipe, conquistando resultados expressivos e ganhando o respeito da torcida. Seu possível retorno é visto por muitos como uma oportunidade de resgatar a identidade e a força do time.

Pesquisa de Opinião

Uma pesquisa foi lançada para medir a aceitação da torcida sobre a volta dos treinadores. A pergunta “Você aprovaria a volta de Ramón Díaz ao Vasco?” tem gerado bastante engajamento, indicando que os torcedores estão divididos, mas esperançosos por um futuro melhor para o clube.

A possível volta de Ramón e Emiliano Díaz ao Vasco é um tema quente e cheio de expectativas. A história, a competência e a conexão com a torcida fazem dessa especulação algo mais do que apenas um rumor. Enquanto o clube e a torcida aguardam uma decisão oficial, a discussão continua a movimentar os bastidores do futebol brasileiro.

**Fonte: SBT Rio**

Vasco Próximo de Vender Potencial Construtivo de São Januário por R$ 0,5 Bi à Cyrela

O Vasco da Gama está prestes a concretizar um dos maiores negócios imobiliários de sua história. O clube recebeu uma proposta da Cyrela no Vasco, uma das maiores incorporadoras e construtoras de imóveis do Brasil, para a venda do potencial construtivo de São Januário por cerca de R$ 500 milhões. A transação, que visa financiar a modernização e ampliação do estádio, depende da aprovação de um Projeto de Lei na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

Potencial Construtivo e o Projeto de Lei

O potencial construtivo refere-se à quantidade de metros quadrados que podem ser edificados em um terreno, conforme a legislação urbanística. No caso de São Januário, há 197 mil metros quadrados de construção autorizada que não são utilizados, pois o gramado e outras áreas do estádio não possuem edificações. O projeto permitirá que essa área seja transferida para a Cyrela, que pretende utilizá-la em um terreno na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Detalhes da Negociação

Apesar de não ser proprietária do terreno na Barra, o Vasco venderá o direito de construção adicional à Cyrela. Esse acordo, avaliado em R$ 500 milhões, será utilizado exclusivamente para a reforma de São Januário. O clube deverá comprovar cada gasto, e um conselho consultivo, incluindo representantes do Vasco, vereadores, membros da Prefeitura e associações de moradores, supervisionará as intervenções.

Aprovação do Projeto de Lei

O projeto de lei que regulamenta a venda do potencial construtivo está perto de ser aprovado. Em primeira votação na Câmara, todos os 45 vereadores presentes votaram a favor. A proposta passará por uma segunda votação, prevista para o fim do mês, antes do recesso parlamentar. Se aprovada, será enviada ao prefeito Eduardo Paes para sanção ou veto.

Impacto da Reforma

A modernização de São Januário incluirá a ampliação da capacidade do estádio de 22 mil para 48 mil lugares. As reformas contemplam a troca de cadeiras, expansão dos camarotes e renovação da marquise, mantendo a fachada e a tribuna originais. O arquiteto Sérgio Dias, neto de um antigo diretor do Vasco, está à frente do projeto do Novo São Januário.

Repercussão e Expectativas

A venda do potencial construtivo e a consequente reforma são vistas como uma conquista para o Rio de Janeiro e especialmente para os vascaínos. O vereador Alexandre Isquierdo destacou o impacto positivo na economia local e na vida dos moradores das comunidades próximas ao estádio. O presidente do Vasco, Pedrinho, emocionado em uma das audiências públicas, ressaltou a importância social de São Januário e projetou o início das obras para dezembro, com conclusão em 2027, ano do centenário do estádio.

Conclusão

Com a iminente aprovação do Projeto de Lei e o acordo com a Cyrela em fase final, o Vasco está a um passo de garantir os recursos necessários para transformar São Januário em um estádio moderno e de maior capacidade, beneficiando não apenas o clube, mas também a comunidade ao redor e o turismo na cidade do Rio de Janeiro.

O Vasco da Gama está prestes a receber um reforço financeiro significativo com o novo patrocínio pontual da Joli Material de Construção

. Segundo apurações exclusivas do perfil “Na Torcida Vascaínos” (@NT_Vascaino), o acordo renderá cerca de R$ 350 mil aos cofres do clube. Este montante representa uma injeção importante de recursos, especialmente em um momento em que o clube busca fortalecer sua estrutura financeira e melhorar seu desempenho esportivo.

Este patrocínio pontual é mais um passo na estratégia do Vasco para diversificar suas fontes de receita e assegurar a sustentabilidade financeira a longo prazo. A parceria com a Joli Material de Construção não só traz benefícios financeiros imediatos, mas também amplia a exposição da marca Vasco no mercado, reforçando sua presença e influência no cenário esportivo nacional. Com este apoio, o clube espera continuar investindo em suas operações e em talentos, visando melhores resultados nas competições futuras.

Venda de Douglas Luiz do Aston Villa para a Juventus renderá ao Vasco milhões

Douglas Luiz, volante do Aston Villa e da seleção brasileira, está prestes a trocar de clube nesta janela de transferências. A Juventus já tem um acordo encaminhado com o clube inglês para a compra do jogador de 26 anos. O valor da transferência gira em torno de 20 milhões de libras (aproximadamente R$ 137 milhões). Com isso, o Vasco, clube formador de Douglas Luiz, receberá uma quantia significativa graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA.

Pelo mecanismo de solidariedade, clubes que participaram da formação de um jogador entre os 12 e 23 anos têm direito a uma porcentagem das transferências subsequentes do atleta. No caso de Douglas Luiz, o Vasco tem direito a 2,25% do valor total da transferência, o que significa que o clube carioca deve receber cerca de R$ 3,1 milhões. Esse montante pode ser um alívio financeiro para o Vasco, que frequentemente depende de tais recursos para manter suas operações e investir em novos talentos.

Douglas Luiz foi formado nas categorias de base do Vasco e estreou como profissional em 2016, sob o comando do técnico Jorginho. Durante suas duas temporadas no time principal, ele disputou 39 partidas e marcou cinco gols. Seu desempenho chamou a atenção do Manchester City, que o contratou em julho de 2017. Posteriormente, ele se transferiu para o Aston Villa, onde consolidou sua carreira na Premier League e se tornou uma peça importante no meio-campo da equipe.

Atualmente, Douglas Luiz está servindo à seleção brasileira, que se prepara para disputar a Copa América nos Estados Unidos. No recente amistoso contra a equipe norte-americana, Douglas começou no banco, mas entrou no segundo tempo substituindo João Gomes. Sua presença no elenco da seleção ressalta seu valor e a qualidade que ele pode adicionar à Juventus, que busca fortalecer seu meio-campo para as próximas temporadas.

A venda de Douglas Luiz também destaca a importância do mecanismo de solidariedade da FIFA, que visa recompensar os clubes formadores pelo desenvolvimento dos jogadores. Para o Vasco, essa quantia recebida será um reconhecimento pelo trabalho realizado na base e pode ser reinvestida em novas promessas do futebol.

Em resumo, a transferência de Douglas Luiz para a Juventus não apenas representa um avanço na carreira do jogador, mas também beneficia o Vasco da Gama financeiramente. Esses recursos são fundamentais para a continuidade do trabalho nas categorias de base e para a estabilidade financeira do clube. A expectativa agora é acompanhar como Douglas Luiz se adaptará ao futebol italiano e contribuirá para o sucesso da Juventus nas próximas competições.

Philippe Coutinho Choca Torcida: Rescisão com Aston Villa e Caminho Livre para o Vasco!

Quarta-feira, 12/06/2024 – 13:45

Philippe Coutinho acaba de abalar o mundo do futebol! O craque brasileiro acertou sua rescisão de contrato com o Aston Villa, deixando o caminho livre para fechar com o Vasco da Gama. Fontes confiáveis confirmam que as conversas entre Coutinho e o Vasco estão bem adiantadas, e um anúncio oficial pode estar iminente.

Esta notícia bombástica foi apurada em conjunto com o jornalista André Hernan, conhecido por suas informações privilegiadas no mundo do futebol.

Últimas Atualizações

Antes desta reviravolta, o Vasco divulgou a lista de jogadores relacionados para a viagem a São Paulo, destacando as ausências de Payet, Praxedes e Keiller. E, em outra movimentação, Medel está de saída do clube carioca, devendo embarcar para a Argentina nesta quinta-feira para acertar com o Boca Juniors.

Fique atento para mais atualizações sobre a possível chegada de Philippe Coutinho ao Vasco. Essa contratação promete elevar o patamar do time na temporada!

Para mais informações e detalhes, continue acompanhando nossas atualizações.

CEO Lúcio Barbosa e CFO Kátia dos Santos Entregam Seus Cargos na SAF do Vasco

Na manhã desta terça-feira, o CEO Lúcio Barbosa e a CFO Kátia dos Santos entregaram seus respectivos cargos na SAF do Vasco. A decisão foi comunicada ao presidente Pedrinho, e fontes próximas relatam que questões relacionadas à interferência do CRVG, comprometimento à governança e vazamentos de informações confidenciais foram determinantes para a saída.

Motivos da Saída

A interferência do CRVG, entidade que controla as ações, e o compromisso com a governança da SAF do Vasco foram aspectos mencionados como motivadores da decisão. Havia relatos de interferência de pessoas ligadas à direção do presidente Pedrinho no dia a dia da empresa, além de vazamentos de informações confidenciais, o que gerou insatisfação interna.

Clima Interno

Funcionários relatam um clima ruim nos últimos dias, permeado por insegurança em relação ao futuro da SAF vascaína. O vídeo do presidente Pedrinho prometendo mudanças na estrutura do futebol não foi bem recebido nos bastidores da empresa, aumentando a incerteza sobre o que estava por vir.

### Mudança na Estrutura da SAF

A declaração do presidente indicava uma mudança na estrutura da SAF e uma perda de poder do CEO Lúcio Barbosa. Desde a segunda-feira anterior à saída, Felipe e o diretor executivo Pedro Martins passaram a se reportar diretamente a Pedrinho, sinalizando uma reestruturação interna.

Relação entre Pedrinho e Lúcio Barbosa

Antes da decisão judicial que retirou o controle da SAF das mãos da 777 Partners, a relação entre Pedrinho e Lúcio já não era boa. O presidente reclamava da falta de comunicação do CEO com o CRVG, e a gestão do executivo era vista de forma desfavorável por parte dos pares de Pedrinho.

Conclusão

Com a saída de Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos, a SAF do Vasco perde suas principais figuras administrativas. Lúcio, que era visto como o homem de confiança da 777 Partners no Brasil, teve seu futuro no clube indefinido nos corredores de São Januário. Agora, resta acompanhar os desdobramentos dessa mudança na gestão da empresa.

Fonte: ge