Seinfra conclui a semana com a operação tapa-buraco em quase 30 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue com a operação tapa-buraco e conclui a semana executando ações em 28 bairros da cidade, nesta sexta-feira (31). Esse serviço, realizado diariamente, garante vias mais seguras para condutores de veículos e pedestres, além de mais qualidade de vida, mobilidade e segurança à população.

O serviço, que conta várias equipes de campo, passará pelas seguintes localidades: Torre, Bairro dos Estados, Padre Zé, Roger, Jaguaribe, Cristo, Bessa, Aeroclube, Jardim Oceania, José Américo, Oitizeiro, Jardim Veneza, Funcionários, Distrito Industrial, Bairro dos Novais, Alto do Mateus, Bairro das Indústrias, Mangabeira, Varjão, Brisamar, Cabo Branco, Portal do Sol, Bancários, Muçumagro, Valentina, Geisel, Água Fria e Manaíra.

Na programação desta sexta-feira, a Seinfra também vai realizar serviços na rede de drenagem. As equipes farão intervenções de execução de linha d’água, adequação e manutenção de boca de lobo e extensão de rede nos bairros de Manaíra, Cabo Branco, Tambauzinho, Água Fria, José Américo, Torre, Valentina, Esplanada, Aeroclube e Castelo Branco.

Como solicitar – A população pode requerer os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.