Desastre no RS vai causar desaceleração da economia e aumento de preços, diz Vital do Rêgo na CBN

O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União Foto: Divulgação / TCU. Divulgação TCU

O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo Filho, disse nesta segunda-feira (20), em entrevista à CBN Paraíba, que as inundações no Rio Grande do Sul vão provocar a desaceleração da economia do país e o aumento de preços de alimentos.

O ministro é o relator do processo no TCU que visa acelerar as contratações de obras de infraestrutura para a recuperação dos municípios gaúchos. A meta é oferecer mais segurança jurídica e permitir uma resposta rápida e efetiva dos gestores públicos frente a essas tragédias.

De acordo com o ministro, a economia do país será afetada. “A economia vai desacelerar, pois o Rio Grande do Sul é um grande produtor agrícola e industrial, principalmente em metal. Essa indústria está quase que completamente arrasada. E temos medidas de impacto relacionadas à transferência de recursos para lá”, avaliou.

Segundo Vital do Rêgo, para enfrentar esse cenário, é preciso que o Governo Federal implante programas emergenciais para manutenção de empregos e de ajuda às pequenas empresas, assim como ocorreu durante a pandemia da Covid-19.

“Os reflexos vão ocorrer no país inteiro, pois os preços efetivamente vão aumentar, e já estamos importando arroz para estabilizar os preços. Os grandes efeitos serão basicamente econômicos”. Vital do Rêgo. – Entrevista na CBN Paraíba

Vital do Rêgo defendeu, por fim, que o desastre provoque uma mudança de cultura na governança do meio-ambiente e na prevenção de desastres naturais. Uma das mudanças sugeridas por ele é o fortalecimento da relação entre a Defesa Civil dos municípios com o Corpo de Bombeiros.

“Não há porque, depois de uma tragédia dessa monta, você não revisar seus protocolos de meio-ambiente e seus protocolos sobre a Defesa Civil, que hoje é uma defesa não especializada e que muitas vezes serve para nomeações políticas”, disse.