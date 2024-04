Prefeitura de João Pessoa promove Corrida Autismo Run e abre inscrições

A primeira edição da Corrida Autismo Run, maior prova de rua inclusiva do Nordeste, e que faz parte do calendário esportivo de João Pessoa, voltada para esse público tão especial, vai acontecer no próximo 14 de abril, com largada às 6h da manhã, no Largo da Gameleira, Tambaú. A iniciativa, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e proporcionar a inclusão dos corredores da Capital, está com inscrições abertas.

“Teremos percursos de 200 metros, além de 3, 5 e 10 quilômetros. Temos a certeza que faremos uma edição memorável, já que a cidade de João Pessoa tem potencial para isso. É um gesto belíssimo, uma pauta que devemos apoiar cada vez mais com muita boa vontade, e que seja a primeira de muitas”, destacou o secretário de Juventude, Esportes e Recreação, Kaio Márcio.

A Capital paraibana se destaca, com pedagogia que estimula habilidades e um olhar humano sob o Transtorno do Espectro Autista, também apoia o desenvolvimento por meio da prática do esporte saudável. A Autismo Run tem a finalidade de despertar as pessoas sobre o que é o autismo e, por meio do esporte, levar informação e desconstruir preconceitos.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, destacou que o prefeito Cícero Lucena tem toda uma política de acolher e cuidar das pessoas, tanto do ponto de vista educacional, social e com o desenvolvimento pleno do ser humano. Ele ressaltou que a Autismo Run faz parte desse olhar especial que a Prefeitura tem para com o processo de inclusão social.

“A corrida está ambientada nesse contexto de criar a inclusão social. A Funjope, por exemplo, já trabalha com o processo de inclusão social pela arte, há dois anos e quatro meses, com o projeto Somos Capazes -Tardezinha Inclusiva. O prefeito Cícero Lucena ganhou o Prêmio Orgulho Autista Brasil, que ele receberá dia 2, Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, esse mês de abril é muito especial, pois coloca na agenda da sociedade o tema do autismo, como cuidar dessas pessoas, das crianças, jovens e adultos dentro Espectro Autista. E a corrida é um passo muito importante e significativo para essa agenda positiva de valorização da pessoa com autismo e faz parte desse olhar, dessa vocação, que a gestão Cícero Lucena tem com as causas sociais. Não apenas no aspecto da cultura, mas quando olhamos a educação, habitação, os direitos humanos e desenvolvimento social vemos esse cuidado de valorizar as pessoas e potencializar as suas capacidades”, afirmou.

Inscrições – Para participar do evento, que tem a realização da Prefeitura de João Pessoa, Associação Paraibana de Autismo (APA), Associação de Corredores de Pernambuco (Acope) e a Clínica Pró Kids, o interessado pode realizar a inscrição no site: www.race83.com.br.

Valores individuais:

Geral (Caminhada 3km) R$ 80,00 + 1kg de alimento

Geral (Corrida 5km e 10km) R$ 80,00 + 1kg de alimento

PCD Não Cadeira (5km e 10km) R$ 40,00 + 1kg de alimento

PCD Cadeirante (5km e 10km) R$ 40,00 + 1kg de alimento 200m (Infantil e especiais) R$ 40,00 + 1kg de alimento

Todos os alimentos arrecadados serão doados à Associação Paraibana de Autistas.

Cuidado – A Prefeitura de João Pessoa desenvolve o aprendizado de 1.171 crianças autistas na Rede Municipal de Ensino, que contam com 950 cuidadores. Dependendo da especialidade de cada criança, o profissional pode acompanhar um ou mais de um estudante autista.