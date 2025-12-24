quarta-feira, dezembro 24, 2025
Conta de luz não vai ter cobrança tarifária extra em janeiro de 2026, diz Aneel

Conta de luz não vai ter cobrança tarifária extra em janeiro de 2026, diz Aneela – Foto: Energisa.

A conta de luz não vai ter cobrança tarifária extra em janeiro de 2026, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nesta terça-feira (23). No próximo mês, a bandeira ficará na categoria verde.

Em dezembro, a Aneel havia definido a categoria amarela para a bandeira, o que significou um custo extra, no caso de R$ 1,88 a cada 100kWh, menor do que no mês anterior, em novembro, que a bandeira tarifária foi a vermelha patamar 1, o que representou umcusto extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh.

No caso da bandeira tarifária de dezembro, a Aneel informou que esta é a primeira vez, desde 2019, que a bandeira amarela é acionada para o mês de dezembro. Entre setembro de 2021 e abril de 2022, vigorou a bandeira de escassez hídrica devido às condições hidrológicas daquele período.

O rebaixamento para a categoria verde em janeiro diz respeito a “uma manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas, e em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor”, conforme comunicado da agência.

Sistema de cores para bandeiras tarifárias

O sistema de cores da Aneel representa as condições de geração de energia. Se chove pouco e as hidrelétricas geram menos, é preciso acionar usinas termelétricas, que são mais caras, e logo a cor das bandeiras fica mais próxima do vermelho.

Para pagar por essas usinas, a Aneel aciona as bandeiras amarela, vermelha 1 ou vermelha 2, com taxas extras na conta de luz. Abaixo quanto custa, em média, cada acréscimo:

Cada bandeira tarifária acionada pela Aneel pode gerar um custo extra ao consumidor:

  • 🟩bandeira verde (condições favoráveis de geração de energia) – sem custo extra;
  • 🟨bandeira amarela (condições menos favoráveis) – R$ 18,85 por MWh (megawatt-hora) utilizado (ou R$ 1,88 a cada 100kWh);
  • 🟥bandeira vermelha patamar 1 (condições desfavoráveis) – R$ 44,63 por MWh utilizado (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh);
  • 🟥bandeira vermelha patamar 2 (condições muito desfavoráveis) – R$ 78,77 por MWh utilizado (ou R$ 7,87 a cada 100 kWh).

*com informações de g1

