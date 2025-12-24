Conta de luz não vai ter cobrança tarifária extra em janeiro de 2026, diz Aneel

Conta de luz não vai ter cobrança tarifária extra em janeiro de 2026, diz Aneela – Foto: Energisa.

A conta de luz não vai ter cobrança tarifária extra em janeiro de 2026, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nesta terça-feira (23). No próximo mês, a bandeira ficará na categoria verde.

Em dezembro, a Aneel havia definido a categoria amarela para a bandeira, o que significou um custo extra, no caso de R$ 1,88 a cada 100kWh, menor do que no mês anterior, em novembro, que a bandeira tarifária foi a vermelha patamar 1, o que representou umcusto extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh.

No caso da bandeira tarifária de dezembro, a Aneel informou que esta é a primeira vez, desde 2019, que a bandeira amarela é acionada para o mês de dezembro. Entre setembro de 2021 e abril de 2022, vigorou a bandeira de escassez hídrica devido às condições hidrológicas daquele período.

O rebaixamento para a categoria verde em janeiro diz respeito a “uma manutenção do volume de chuvas e do nível dos reservatórios das usinas, e em janeiro de 2026 não será necessário despachar as usinas termelétricas na mesma quantidade do mês anterior, o que evita a cobrança de custos adicionais na conta de energia do consumidor”, conforme comunicado da agência.

Sistema de cores para bandeiras tarifárias

O sistema de cores da Aneel representa as condições de geração de energia. Se chove pouco e as hidrelétricas geram menos, é preciso acionar usinas termelétricas, que são mais caras, e logo a cor das bandeiras fica mais próxima do vermelho.

Para pagar por essas usinas, a Aneel aciona as bandeiras amarela, vermelha 1 ou vermelha 2, com taxas extras na conta de luz. Abaixo quanto custa, em média, cada acréscimo:

Cada bandeira tarifária acionada pela Aneel pode gerar um custo extra ao consumidor:

🟩bandeira verde (condições favoráveis de geração de energia) – sem custo extra;

🟨bandeira amarela (condições menos favoráveis) – R$ 18,85 por MWh (megawatt-hora) utilizado (ou R$ 1,88 a cada 100kWh);

🟥bandeira vermelha patamar 1 (condições desfavoráveis) – R$ 44,63 por MWh utilizado (ou R$ 4,46 a cada 100 kWh);

🟥bandeira vermelha patamar 2 (condições muito desfavoráveis) – R$ 78,77 por MWh utilizado (ou R$ 7,87 a cada 100 kWh).

*com informações de g1