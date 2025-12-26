Prefeitura inicia na Orla montagem da estrutura para show de Frei Gilson, no próximo sábado

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) iniciou a montagem da estrutura para o Celebra João Pessoa, evento que acontece no Busto de Tamandaré, a partir das 14h deste sábado (27), com a presença de Frei Gilson. O evento, que conta com a parceria da Arquidiocese da Paraíba, integra a programação de final de ano da capital paraibana e terá a participação dos padres Bruno Costa, Nilson Nunes, Puan Ramos e Sandro Santos, além da Madre Germana. A previsão é que o trabalho seja concluído até a sexta-feira (26).

“O Celebra João Pessoa é um momento muito especial em nossa cidade, articulado e pensado em parceria entre o prefeito Cícero Lucena e o arcebispo Dom Manoel Delson, fazendo com que a Arquidiocese pudesse trazer o Frei Gilson para nossa cidade. É um momento único que estamos organizando de forma conjunta, a Prefeitura e a equipe da Arquidiocese, para acolher o público nesse momento de renovação da fé e da esperança”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a estrutura está nos últimos detalhes, com o palco montado e a parte de segurança elaborada pela Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana. O diretor também destacou o plano de mobilidade urbana elaborado pela Semob-JP, a mobilização das equipes de saúde, o trabalho de limpeza feito pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) e as ações das Secretarias de Infraestrutura (Seinfra) e de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

“O morador de João Pessoa está de férias, curtindo o seu Natal em família e pode se dirigir tranquilamente ao Busto de Tamandaré onde temos condições de acolhê-lo, assim como ao turista que está passando suas férias na cidade e às caravanas que estão vindo do interior do estado e de outras cidades do Nordeste. O Celebra João Pessoa com o Frei Gilson virou um evento da Região Nordeste e nós estamos preparados para acolher a grandiosidade e a beleza dessas pessoas que vêm adorar e celebrar sua fé”, acrescenta Marcus Alves.

Estrutura para o público – O evento, conforme estimativas das forças de segurança, deve reunir mais de 300 mil pessoas. Destas, 3 mil poderão acompanhar os shows sentadas na área privada do evento.

No local também foi projetada uma área de acessibilidade. O espaço – que vai comportar 20 pessoas com deficiência acompanhadas – ficará próximo ao letreiro, no Busto de Tamandaré, onde esse público conta com uma rampa fixa que dá acesso à área.

Além do espaço que vai permitir o acesso para pessoas com deficiência, a previsão é que sejam instaladas 140 cabines sanitárias – os banheiros químicos – em diversos pontos de acesso da Orla, para conforto do público.

Celebra João Pessoa – O evento vem fortalecer a tradição que João Pessoa possui de realizar manifestações religiosas unindo cultura, fé e expressão popular, atraindo fiéis e famílias para um momento de comunhão e evangelização.

O Celebra João Pessoa marca também a primeira vinda do Frei Gilson à Capital. Sacerdote da Congregação dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, Frei Gilson é reconhecido em todo o Brasil por sua pregação inspiradora, ministério de música católica e testemunho de fé, atraindo multidões em momentos de espiritualidade e adoração.

Realizado pela Arquidiocese da Paraíba, com o apoio da Prefeitura, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), o Celebra João Pessoa será uma tarde de louvor, oração e fé na Orla da Capital.