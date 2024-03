Bica abre normalmente nesta quinta e sexta-feira e promove caça aos ovos no Sábado de Aleluia

Desta quinta-feira (28) até o próximo domingo (31), o Parque Zoobotânico Arruda Câmara – Bica recebe os visitantes em horário normal. E neste ano, a Bica decidiu inovar na Semana Santa e colocou em sua programação uma divertida caça aos ovos de Páscoa, que acontece no sábado (30), a partir das 8h.

Serão 100 unidades de ovos de chocolate escondidas na área central do Parque. Após a abertura do portão, os visitantes serão orientados pelos educadores ambientais de como participar da atividade, que é gratuita, bastando apenas pagar a taxa ambiental de entrada na Bica.

A caça aos ovos de Páscoa é uma atividade oferecida para as crianças, que poderão explorar o parque em busca dessas deliciosas surpresas, que estarão escondidas em locais seguros e monitorados. Não será permitido a entrada em área de proteção dos recintos e nem o descarte incorreto das embalagens dos ovos.

O diretor do Parque, Renato Braga, ressalta que a Bica não é apenas um espaço de lazer, mas também um ambiente que valoriza a educação ambiental e a diversão responsável. “Venha fazer parte desse momento, onde a diversão, a aprendizagem e a preservação do meio ambiente se encontram em perfeita harmonia”, destacou.

Fauna e flora – Além da programação do Sábado de Aleluia, o Parque, por ter uma ampla área de vegetação nativa, é um verdadeiro tesouro para os amantes da natureza e para aqueles em busca de momentos divertidos em família ou com amigos. O local conta com trilhas e zoológico, que oferecem uma experiência enriquecedora para todas as idades.

Com cerca de 300 animais, entre exóticos e silvestres, o zoológico do Parque é uma oportunidade de conhecer de perto algumas das espécies que compõe a biodiversidade do nosso planeta. Dos coloridos pássaros tropicais a animais de selva, cada encontro é uma lição de respeito e admiração pela biodiversidade.

Além da vida animal, a Bica oferece uma imersão completa na beleza da flora local. As trilhas levam os visitantes a descobrirem uma variedade de plantas e árvores, proporcionando um contato direto com a natureza e uma compreensão mais profunda sobre a importância da conservação ambiental.

Para os pequenos exploradores, o parquinho infantil é o lugar ideal para soltar a imaginação e gastar energia. Com opções de brincadeiras em pula-pula e áreas para correr, as crianças se divertem enquanto aprendem sobre o mundo ao seu redor.

Para aqueles que preferem momentos mais tranquilos, o Parque Zoobotânico oferece opção de passeios em pedalinhos e no charmoso trenzinho. É uma oportunidade de admirar a paisagem enquanto aproveita a tranquilidade do ambiente.

Localização – O Parque Zoobotânico Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, bairro do Roger. O espaço abre de terça a domingo, das 8h às 17h, com entrada até as 16h. A taxa ambiental de entrada custa R$3,00. Crianças até 7 anos, PcDs e idosos acima de 65 anos são isentos.