MARANHÃO x FORTALEZA – ASSISTIR AO VIVO COPA do Nordeste 2024, HOJE (27/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2024 já começou. A partida de hoje MARANHÃO x FORTALEZA é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE (27/03) às 21:30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o River que busca o triunfo em seus domínios.

AGENDA DE JOGOS x PALPITES

Maranhão 0 x 2 Fortaleza

Maranhão x Fortaleza: Duelo Decisivo na Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira (27/3), o Castelão, em São Luís, será palco de um confronto crucial entre Maranhão e Fortaleza, válido pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Ambas as equipes entrarão em campo buscando a vitória para garantir sua classificação para a próxima fase do torneio regional.

O Maranhão chega a este confronto ocupando a sexta posição do Grupo A, com 11 pontos conquistados em sete jogos disputados. Com três vitórias, dois empates e duas derrotas até o momento, a equipe maranhense precisa da vitória diante do Fortaleza para manter viva a esperança de avançar na competição. No entanto, para alcançar esse objetivo, o Maranhão também depende de resultados favoráveis de outros jogos, precisando torcer para que pelo menos dois dos times concorrentes não vençam.

Por outro lado, o Fortaleza está na segunda colocação do Grupo B, com oito pontos somados em sete partidas. A equipe cearense possui duas vitórias, dois empates e três derrotas até o momento na Copa do Nordeste. Embora ocupe uma posição relativamente confortável na tabela, o Leão do Pici também precisa da vitória para garantir sua vaga na próxima fase do torneio sem depender de outros resultados.

Onde Assistir e Possíveis Escalações

O confronto entre Maranhão e Fortaleza será transmitido ao vivo pelo SBT, para os estados do Ceará e do Maranhão, além do serviço de streaming Dazn. Quanto às escalações prováveis, o Maranhão deve entrar em campo com Moisés, Franklin, Pedro Gustavo, Maicon, André Radija, Adeílson Maranhão, Cavi, Pedro Guilherme, Ronald Camarão, Vinícius Barata e Rafael Teixeira, sob o comando do técnico Zé Augusto. Já o Fortaleza pode contar com João Ricardo, Dudu, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco, Zé Welison, Kauan, Calebe, Marinho, Moisés e Pedro Rocha, sob a orientação do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Diante da importância do confronto para ambas as equipes, espera-se um jogo emocionante e disputado no Castelão. Tanto Maranhão quanto Fortaleza entrarão em campo determinados a conquistar os três pontos e garantir sua presença na fase seguinte da Copa do Nordeste. Resta aos torcedores aguardar ansiosamente pelo desfecho dessa partida decisiva.