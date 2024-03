Equilíbrio do Ser encerra Mês da Mulher com oficina terapêutica sobre empoderamento feminino

Com o tema ‘Dona de Mim’, o Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Equilíbrio do Ser, da Prefeitura de João Pessoa, encerrou, nesta quarta-feira (27), as atividades alusivas ao Mês da Mulher. O momento foi marcado por uma oficina terapêutica, voltada ao empoderamento feminino, cuidado e saúde.

“Ofertamos práticas integrativas e complementares em diversas ações intersetoriais e eventos em João Pessoa durante todo esse mês, bem como, trabalhamos de forma especial internamente em nossos grupos terapêuticos. Hoje estamos coroando esse mês, com essa oficina que trabalha o corpo, as emoções e o ser mulher na atualidade”, ressaltou João Segundo, diretor geral do CPICS Equilíbrio do Ser.

Atividades de alongamento, musicoterapia, ação educativa de nutrição integrativa, arteterapia e outras práticas integrativas fizeram parte da programação de encerramento do Mês da Mulher, além de uma facilitação, coordenada pela terapeuta Kilma Barros, com vivência sobre a historicidade do Dia Internacional da Mulher, abordando direitos, cidadania e protagonismo feminino.

A usuária do serviço, Francinete Souza, relatou que tinha saído de casa para fazer uma escuta e se deparou com todas as atividades voltadas às mulheres. “Eu estava me sentindo deprimida, fui fazer uma escuta e me deparei com a programação da oficina, que me trouxe bem-estar e muita alegria”, afirmou.

José Francisco, mesmo sendo do sexo masculino, também destacou a importância das atividades do Mês da Mulher. “Mesmo sendo homem, a oficina me fez aprender sobre a vida e o cuidado com as mulheres. Me senti feliz, pintei e dancei com o grupo”, revelou.

Serviço – Para ter acesso às terapias disponibilizadas pelo CPICS Equilíbrio do Ser, o cidadão pode ser encaminhado por sua unidade de saúde da família (USF) de referência ou procurar diretamente o serviço, portando os documentos pessoais (RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência).

O Centro está localizado na Rua João Batista Maia, s/n, Bancários. Para entrar em contato, a população pode ligar para 3213-7634 ou ainda enviar mensagem ou áudio pelo WhatsApp 3214-3502. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, por ordem de chegada, respeitando os preferenciais.