Manifesto com mais de 300 assinaturas defende pré-candidatura de Cida Ramos pelo PT

A assessoria da deputada Cida Ramos (PT) divulgou nesta quarta-feira (27) um manifesto com mais de 300 assinaturas em defesa da petista como pré-candidata à prefeitura de João Pessoa. O movimento de apoio surge após o Diretório Nacional do PT cancelar em definitivo as prévias partidárias e adiar a definição do partido na capital.

Além do presidente estadual do PT, Jackson Macedo, do municipal de João Pessoa, Marcus Túlio, a lista contém representantes da sociedade civil organizada, dirigentes sindicais, representantes de Organizações Não Governamentais (ONGs), de associações comunitárias, movimentos políticos formalmente instituídos, e ainda militantes políticos ligados ao campo progressista.

Sem citar seu principal oponente, o deputado Luciano Cartaxo, o documento defende o nome de Cida Ramos por ela ter “a cara do PT” e compromisso e história de trabalhar pela democracia e se dispor a combater os interesses que degradam a cidade. “Cida respeita a diversidade de gênero e religiosa e tratar os vulneráveis como prioridade“.

Confira a íntegra do manifesto:

João Pessoa é uma cidade progressista, de ampla participação popular, movimentos sociais organizados, e uma sociedade civil pluralista. Porém, desde 2015, no curso do golpe que foi aplicado à democracia brasileira com o impeachment da presidenta Dilma, tivemos um profundo retrocesso em todas as políticas públicas e perdas significativas para a sociedade, em especial os mais vulneráveis.

A cidade foi momentaneamente tomada por setores conservadores e de direita, com gestões municipais conservadoras e desconectadas das pautas democráticas e populares. Precisamos sair da mesmice e sintonizar a cidade com o Século XXI.

Precisamos reagir, fazer política com ideais e convicções. Temos que reconstruir democraticamente Jo ão Pessoa. Para tanto, o PT é um instrumento indispensável. O PT precisa entrar em campo nestas eleições municipais com feição própria, disputar a consciência livre da cidadania, resgatar e inovar – sair da mesmice – nas políticas urbanas de preservação do meio ambiente, adotar uma política de mobilidade urbana que priorize a coletividade, enfim, a cidade precisa de educação inclusiva, saúde digna, moradia para todos, fóruns de participação popular, respeito à diversidade e compromisso com o projeto de sociedade faça João Pessoa uma cidade voltada para a qualidade de vida e o bem viver.

Apoiamos a candidatura de Cida Ramos à Prefeitura de João Pessoa porque ela tem a cara do PT, tem o compromisso e história de trabalhar pela democracia, a igualmente e vai combater os interesses que degradam a cidade. Cida respeita a diversidade de gênero e religiosa e tratar os vulneráveis como prioridade.

Queremos ser ouvidos (as) e escutados (as) pelo PT, um partido que se firmou no Brasil pelo respeito à democracia, que sempre escutou as bases. Não faz sentido uma deliberação de candidatura em Joao Pessoa que não respeite o princípio do rito democrático. Por tudo isso, em virtude dos valores e compromissos historicamente firmados, entre as pré-candidaturas postas no âmbito do partido, a postulação de Cida Ramos à Prefeitura é aquela que calcifica a unidade partidária para as eleições municipais deste ano da graça de 2024.

Venceremos!