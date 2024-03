Médico é preso suspeito de agredir ex-esposa após audiência de divórico

Um médico de 65 anos, identificado como Algacy Fernando Vieira de Lorena e Sá, foi preso nesta quarta-feira (27) por ser suspeito de agredir ex-esposa após saírem de uma audiência de divórcio, na cidade de Piancó, no Sertão da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, a prisão aconteceu no consultório do médico, em Conceição.

A defesa do médico nega as agressões e afirma que o suspeito estava em atendimento médico no Hospital Regional de Piancó no horário em que a vítima indica que ocorreram as agressões. De acordo com a defesa, ele solicitou as imagens do sistema de vigilância do hospital.

Ainda de acordo com a polícia, no dia 25 de março, o médico cirurgião saiu do Fórum de Piancó e seguiu no seu veículo em direção a Itaporanga, outro município da região, onde alcançou a ex-esposa, que tem 29 anos. Ele pediu que ela encostasse o carro. A mulher estava sozinha no momento.