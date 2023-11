Hulk reitera desejo de permanecer no Atlético-MG após ser expulso em clássico

O momento que provocou a principal reclamação de Hulk ocorreu depois dos 50 minutos da etapa final. Ele recebeu um passe na esquerda, disputou a bola com Ricardo Silva e o árbitro assinalou falta, alegando que o jogador do Atlético Mineiro usou o braço nas costas do jogador do América. Após a marcação, o paraibano chutou a bola para longe, recebeu um cartão amarelo, em seguida proferiu palavras ofensivas contra a arbitragem, fez um gesto insinuando roubo com as mãos e foi expulso pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, a quem teceu duras críticas após o fim da partida. Em entrevista, o atacante afirmou que “estava cansado do Brasil” e deu a entender que iria embora ao fim da temporada.

“É uma falta de respeito, eu estou cansado, do Brasil eu tô cansado. Mais um mês aqui e eu vou embora”, afirmou Hulk. Passado o calor da partida, em suas redes sociais, Hulk se arrependeu da polêmica, pediu desculpas pelas declarações, reconheceu que foi expulso de forma justa e reiterou o seu desejo de permanecer no Atlético-MG nas próximas temporadas. “Foi no calor da emoção, de cabeça quente, devido à expulsão, onde eu errei e fui expulso justamente. Quero passar para vocês que estou muito feliz, me sinto em casa, temos objetivo a ser traçado que é se classificar para a Libertadores do próximo ano. Então, podem ter certeza que eu vou me cuidar, vou focar, para voltar ainda mais forte e tentar dar o máximo de alegria para vocês”, afirmou o atleta.