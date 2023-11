Semob-JP ensina noções básicas de segurança no trânsito para mais de três mil crianças em escolas da Capital

Crianças com noções de segurança no trânsito se tornarão adultos mais conscientes por uma mobilidade eficiente no futuro. Pensando nisso, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) segue realizando ações em instituições educacionais, tanto públicas quanto privadas. Apenas nos últimos dois meses, mais de três mil crianças já receberam noções básicas de segurança viária, incentivando desta forma, comportamentos prudentes não só para estes pequenos, como também, para pais, mães ou responsáveis.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP, esse trabalho pedagógico é essencial por um futuro com mais respeito e responsabilidade às normas de trânsito. “Durante o ano todo, nossa Divisão de Educação mantém em seu cronograma este tipo de ação, que considero de extrema importância, para que tenhamos futuros condutores mais prudentes e, consequentemente, uma mobilidade mais humana, reduzindo as chances de sinistros e mortes no trânsito”, ressaltou o gestor de trânsito e transporte de João Pessoa.

De acordo com levantamento promovido pela Divisão de Educação para o Trânsito (Died/Semob-JP), nos últimos dois meses, ou seja, setembro e outubro, vinte escolas receberam a visita das equipes de educadores de trânsito e, cerca de 3.200 crianças, além de profissionais como professores e recreadores, tiveram as devidas orientações. Entre os temas abordados de forma lúdica estão: respeito e travessia correta na faixa de pedestre, sinalizações semafóricas, compartilhamento de espaços, uso de equipamentos de segurança obrigatórios, tais como, cinto de segurança, capacete e cadeirinha.

Gilmara Branquinho, chefe da Died/Semob-JP, reforça que as atividades junto às escolas seguirão até o término do período letivo e, em 2024, com a retomada das aulas, as ações dos educadores de trânsito também serão reiniciadas. “Passamos o ano todo junto aos pequenos, levando nossas dinâmicas lúdicas justamente como forma de orientar da melhor forma, seja com jogos, cartilhas ou teatro de bonecos. No próximo ano, continuaremos com a Semob-JP também nas escolas, em prol de um trânsito do futuro, formado por pessoas que realmente preservem a paz no trânsito”.